Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві
У Львівській області викрили 22-річного чоловіка, який привласнив понад 3,8 млн гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури.
За даними слідства, батько підозрюваного потрапив у полон у квітні 2022 року. Через два роки син вирішив оформити на себе його грошове забезпечення, надавши до ТЦК довідку з неправдивими даними.
Староста округу, знаючи, що родичі давно не живуть разом, підписала фіктивний документ.
"Цей фіктивний документ став однією з підстав для отримання виплат. Зокрема, грошового забезпечення, передбаченого законодавством, а також різних видів матеріальної допомоги", - зазначили у прокуратурі.
Усього за 2024 рік молодик незаконно отримав понад 3,8 млн гривень, які, за даними правоохоронців, "витратив на власний розсуд".
Як викрили злочин
Афера розкрилася лише після того, як у березні минулого року військовий повернувся з полону і помітив відсутність значної частини виплат.
Наразі синові повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Суд уже наклав арешт на його майно та рахунки.
Щодо старости, яка видала фальшиву довідку, справа вже перебуває на розгляді суду.
Інші незаконні схеми з виплатами
Нагадаємо, раніше було викрито українського військовослужбовця, який самовільно залишив службу та інсценував власне "зникнення безвісти", аби його родина могла отримувати державні виплати. У результаті незаконної схеми було привласнено майже 1 млн гривень.
Правоохоронці з’ясували, що наприкінці серпня 2023 року військовий залишив місце несення служби в Луганській області та поінформував про це близьких. Згодом у військовій частині його офіційно визнали безвісти зниклим.
Цією ситуацією скористався родич дезертира, запропонувавши інсценувати зникнення для оформлення компенсацій.
Також Державне бюро розслідувань викрило змову військового з матір’ю та братом, створивши видимість свого зникнення на фронті, що дозволило родині незаконно отримати близько мільйона гривень. Усіх учасників схеми затримали.