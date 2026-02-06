ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві

Україна, П'ятниця 06 лютого 2026 22:50
UA EN RU
Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві Фото: правоохоронці викрили чоловіка, який привласнив виплати свого батька-військовослужбовця (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Львівській області викрили 22-річного чоловіка, який привласнив понад 3,8 млн гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури.

Читайте також: "Зник безвісти" для виплат: дезертир і його рідні провернули аферу на мільйон

За даними слідства, батько підозрюваного потрапив у полон у квітні 2022 року. Через два роки син вирішив оформити на себе його грошове забезпечення, надавши до ТЦК довідку з неправдивими даними.

Староста округу, знаючи, що родичі давно не живуть разом, підписала фіктивний документ.

"Цей фіктивний документ став однією з підстав для отримання виплат. Зокрема, грошового забезпечення, передбаченого законодавством, а також різних видів матеріальної допомоги", - зазначили у прокуратурі.

Усього за 2024 рік молодик незаконно отримав понад 3,8 млн гривень, які, за даними правоохоронців, "витратив на власний розсуд".

Як викрили злочин

Афера розкрилася лише після того, як у березні минулого року військовий повернувся з полону і помітив відсутність значної частини виплат.

Наразі синові повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Суд уже наклав арешт на його майно та рахунки.

Щодо старости, яка видала фальшиву довідку, справа вже перебуває на розгляді суду.

Інші незаконні схеми з виплатами

Нагадаємо, раніше було викрито українського військовослужбовця, який самовільно залишив службу та інсценував власне "зникнення безвісти", аби його родина могла отримувати державні виплати. У результаті незаконної схеми було привласнено майже 1 млн гривень.

Правоохоронці з’ясували, що наприкінці серпня 2023 року військовий залишив місце несення служби в Луганській області та поінформував про це близьких. Згодом у військовій частині його офіційно визнали безвісти зниклим.

Цією ситуацією скористався родич дезертира, запропонувавши інсценувати зникнення для оформлення компенсацій.

Також Державне бюро розслідувань викрило змову військового з матір’ю та братом, створивши видимість свого зникнення на фронті, що дозволило родині незаконно отримати близько мільйона гривень. Усіх учасників схеми затримали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Прокуратура Аферисти Виплати
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ