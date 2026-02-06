Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві

У Львівській області викрили 22-річного чоловіка, який привласнив понад 3,8 млн гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, батько підозрюваного потрапив у полон у квітні 2022 року. Через два роки син вирішив оформити на себе його грошове забезпечення, надавши до ТЦК довідку з неправдивими даними.

Староста округу, знаючи, що родичі давно не живуть разом, підписала фіктивний документ.

"Цей фіктивний документ став однією з підстав для отримання виплат. Зокрема, грошового забезпечення, передбаченого законодавством, а також різних видів матеріальної допомоги", - зазначили у прокуратурі.

Усього за 2024 рік молодик незаконно отримав понад 3,8 млн гривень, які, за даними правоохоронців, "витратив на власний розсуд".

Як викрили злочин

Афера розкрилася лише після того, як у березні минулого року військовий повернувся з полону і помітив відсутність значної частини виплат.

Наразі синові повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Суд уже наклав арешт на його майно та рахунки.

Щодо старости, яка видала фальшиву довідку, справа вже перебуває на розгляді суду.