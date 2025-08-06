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"Пропал без вести" для выплат: дезертир и его родные провернули аферу на миллион

Среда 06 августа 2025 16:43
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"Пропал без вести" для выплат: дезертир и его родные провернули аферу на миллион Фото: два брата провернули схему с выплатами для пропавших без вести (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинский военнослужащий-дезертир инсценировал свою "пропажу без вести", чтобы его родные могли получать выплаты. Так они незаконно получили около 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы в Луганской области и сообщил об этом своим родственникам. В военной части мужчину признали "пропавшим без вести". Этим воспользовался родственник дезертира, он предложил инсценировать пропажу без вести для оформления выплат.

&quot;Пропал без вести&quot; для выплат: дезертир и его родные провернули аферу на миллионФото: ГБР задержало участников схемы с выплатами (dbr.gov.ua)

"Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации семье без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи", - добавили в ГБР.

Также брат военнослужащего использовал "пропажу без вести", чтобы уволиться со службы. Он написал заявление, на основании которого сам прекратил военную службу.

"Пропавшего без вести" дезертира обнаружили в Ивано-Франковске.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве. При этом один из братьев обвиняется в дезертирстве, а другой - в уклонении от военной службы.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Оба брата уже вернулись на службу.

Схема с выплатами

Напомним, ранее стало известно, что военные, которые строили дом заместителю командира одной из военных частей, получили почти 3 млн гривен "боевых".

Во время строительства дома в официальные документы вносили данные об их участии в боях.

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