Инсценировал исчезновение ради миллиона гривен: ГБР разоблачило военного и его родственников

Правоохранители задержали военного, который по сговору с матерью и братом инсценировал свое исчезновение на фронте, чтобы семья незаконно получила почти миллион гривен компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Преступную схему незаконного получения государственных выплат, предназначенных семьям без вести пропавших военнослужащих, раскрыли сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины. Трем лицам - военнослужащему - дезертиру, его матери и брату - сообщили о подозрении.

Подробности дела

По данным следствия, в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы в луганской области, о чем сразу сообщил своим родственникам. В воинской части его признали без вести пропавшим. Брат дезертира решил этим воспользоваться и предложил инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего.

С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья таким образом незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании чего прекратил военную службу.

Фото: арест дезертира и его родственников (dbr.gov.ua)

Арест и возможное наказание за преступление

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору - по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины.

Дополнительно одному из братьев сообщили о подозрении в дезертирстве (часть 4 статьи 408 Уголовного Кодекса Украины). Другому брату инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения (часть 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины).

По этим статьям подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Всем трем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.