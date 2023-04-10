Утечки об Украине и не только. Главное о скандальном "сливе" документов США

Что произошло

За последние несколько дней в соцсетях были опубликованы десятки секретных документов. Как полагают западные СМИ, они предназначались для тех, кто имеет самый высокий уровень допуска в США. Информация охватывает широкий круг тем - от американских оценок ситуации в Украине до разведывательных данных о союзниках и не только.

Датированные февралем и мартом 2023 года документы просочились в Twitter и YouTube. Но, как отмечают расследователи из Bellingcat, изначально они появились на канале Minecraft в популярном среди геймеров мессенджере Discord. Внимание они привлекли после размещения в начале апреля на форуме 4Chan и пророссийских пабликах в Telegram.

В Bellingcat считают, что за утечкой мог стоять пользователь Discord, который таким образом пытался вппечатлить своих друзей. По данным The Washington Post, это пользователь с ником Buy Mao из Южной Каролины. Журналистам не удалось выйти на него.

Что это за документы

Это около 100 фотографий листов А4 из некой презентации. Предположительно, ее готовили для участников встречи представителей НАТО и Вооруженных сил Украины в Германии 1 марта. На многих листах видны отметки "совершенно секретно", но часть фото плохого качества и на них нельзя разобрать важные детали. Как отмечает CNN, на многих фотографиях документы смяты и выглядят так, будто их свернули и запихнули в карман.

Слитые данные содержат оценки в отношении российско-украинской войны. Кроме того, они дают представление о:

горячих точках в Украине

графике доставки западных вооружений

данные о потерях с обеих сторон и так далее.

Известно, что как минимум слайд с потерями был отредактирован, чтобы занизить российские цифры. Это в свою очередь ставит под вопрос достоверность всей информации.

Значительная ее часть вообще не относится к Украине: в подборке есть сообщения разных американских разведывательных органов о событиях во всем мире - от Китая до Йемена. Кроме того, утечка раскрывает то, как США занимаются прослушкой своих союзников таких как Южная Корея, Израиль и Украина. А также отмечается, что американская разведка имеет широкий доступ к сведениям внутри российского правительства.

Военный блок об Украине

В документах описывается положение на фронтах по состоянию на 2 марта. Также отдельно представлены сводки о дискуссиях в украинском руководстве и российском Генштабе. Как пишет The New York Times, украинское командование в конце февраля обсуждало ситуацию под Бахмутом (Донецкая область), называя ее "близкой к катастрофической". После этого было принято решение перебросить подкрепление, чтобы остановить продвижение противника и избежать окружения города.

В интернете широко разошлись лишь несколько листов презентации. Как выяснилось, часть из них содержит сфальсифицированные данные. Например, что касается оценки потерь. Российские телеграмм-каналы распространили слайд, из которого следует, что российская армия с начала вторжения якобы потеряла только 17 000 человек убитыми, тогда как украинская - более 70 000.

По данным NYT, на самом деле эти цифры для российской стороны завышены, а для украинской - занижены. На форуме 4chan 7 апреля был опубликован оригинальный лист с потерями, и там следующее соотношение - до 43 500 погибших российских военных (общие потери от 189 500 до 223 000) и до 17 500 украинских (общие потери от 124 500 до 131 000).

Фото: слитые документы якобы американской разведки

Как утверждает The Wall Street Journal, по оценкам США, Украина испытывает серьезные проблемы с ПВО. В частности, ракеты для систем "Бук" должны были закончиться еще в марте, для С-300 - в начале мая. При том, что на эти системы приходится до 89% всех средств противовоздушной обороны. Согласно оценкам на конец февраля, Украина могла обеспечить защиту якобы всего от двух-трех массированных ракетных ударов. Поставки западных систем в необходимом количестве возможны лишь в долгосрочной перспективе.

Кроме того, несколько страниц посвящены подготовке украинского контрнаступления. Если верить утечке, Вооруженные силы готовят для него два ударных корпуса. В частности, 9 бригад обязались подготовить и вооружить страны Запада, еще 3 - сама Украина. Ориентировочная численность составляет менее 40 000 человек. Причем делается акцент на недостаточном оснащении вновь создаваемых бригад бронированной техникой по сравнению с армией США.

Отметим, к этому моменту слитые документы удалены со всех площадок. По данным западных СМИ, их планомерно удаляют из Twitter, Reddit и так далее. Но часть продолжает появляться на русскоязычных форумах, в мессенджерах и соцсетях.

Как реагировали в Украине

В Офисе президент сразу увидели в утечке российский след. И пообещали, что российские войска уже в скором времени узнают реальные планы украинского командования. Сам же слив документов советник главы ОП Михаил Подоляк назвал попыткой пустить "пыль в глаза".

По его мнению, распространением данной информации российская сторона пытается перехватить информационную инициативу, повлиять на план контрнаступления ВСУ, скомпрометировать и так далее. Представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что Москва с помощью фейков пытается сорвать наступление, замедлить помощь от союзников, а также подтвердил наличие сфабрикованных цифр.

"Очень важно помнить, что в последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим там лживые, искривленные цифры по потерям с обеих сторон, часть информации собрана из открытых источников", - отметил он и предложил дождаться официальных комментариев.

Фото: представитель украинской разведки Андрей Юсов говорит, что самые успешные операции российских спецслужб были в фотошопе (suspilne.media)

На прошлой неделе также сообщалось, что предотвращение утечек о планах Сил обороны обсуждалось на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Не исключено, что появление секретных документов США в публичном пространстве уже повлияло на планы военных.

Как утверждает CNN со ссылкой на близкие к президенту Владимиру Зеленскому источники, Украина уже внесла изменения в некоторые свои военные планы.

Можно ли доверять слитым документам

На этот вопрос нет однозначного ответа. В том числе потому, что они выглядят непротиворечиво, и по всей видимости, их составлял человек, знакомый с американским военным документооборотом и специфической лексикой.

Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло подлинность документов. На данный момент идет расследование утечки, а администрация президента Джо Байдена работает над их удалением файлов.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос", - заявила на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Как пишет агентство Reuters, слитая в сеть секретная информация вполне может быть подделкой. А сами документы скомпрометированы, чтобы нанести вред интересам США. Издание со ссылкой на Пентагон отмечает, что там склоняются к тому, что данные опубликовал кто-то с американской стороны, на что указывает "глубина тем, затронутых в документах".

Хотя еще за несколько дней до этого то же Reuters писало, что к утечке могла быть причастна Россия или пророссийские элементы.

Что говорят украинские эксперты

Военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что если бы российская разведка реально получила бы такие документы, то использовала бы их по полной. Для того, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться результатов расследования в США. Но в любом случае в теме украинского контрнаступления следует ориентироваться на заявления украинского командования.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко соглашается с этим, поскольку если бы в руках россиян действительно были такие разведанные, то они не стали бы их публиковать, а попытались бы загнать украинских военных в ловушку.

"А именно: не только нанести значительные потери, но и получить большое количество техники. И это все выглядело бы более масштабной и репутационной потерей наших Вооруженных сил на фоне постоянных провалов российских наступательных действий", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Подробнее об этом - в материале "Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты".

Шпионаж за союзниками и врагами

Еще один массив данных раскрывает, как США ведут слежку за своими союзниками и врагами. По данным CNN, один из документов рассказывает о слежке за президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник из его окружения отметил телеканалу, что это неудивительно, но украинские чиновники разочарованы.

В отчете говорится, что Зеленский в конце февраля якобы предлагал нанести удары по российским войскам в Ростовской области (РФ) с помощью беспилотников. Таким образом, как пишет CNN, разведка может объяснить публичные заявления о нежелании передавать Украине дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

Фото: американская разведка якобы могла прослушивать президента Украины Владимира Зеленского (Виталий Носач/РБК-Украина)

В этой связи в другом отчете говорится, что Китай мог бы использовать удары по тылам в России как возможность выставить НАТО агрессором и увеличить помощь РФ.

Еще один документ в подробностях описывает разговор двух высокопоставленных чиновников Южной Кореи. Они обсуждали запрос США на поставку боеприпасов и выражали опасения тем, что Вашингтон мог направить их для Украины и нарушить корейскую политику о невмешательстве в конфликты воюющих стран.

Также в слитых данных есть отчет ЦРУ об израильском Моссаде. Согласно американским данным, эта спецслужба якобы поддерживала протесты против нового правительства. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху уже назвало отчет лживым и безосновательным.

Другие документы показывают, что под давлением США израильская сторона якобы могла бы пересмотреть вопрос поставки летальных вооружений Украине. А Болгария якобы уже готова передать истребители МиГ-29 в обмен на американские F-16.

Что касается шпионажа за врагом, слитые данные говорят о том, что США смогли перехватить российские планы в отношении ударов по украинским ТЭС, железнодорожным и автомобильным мостам. Кроме того, была перехвачена российская стратегия борьбы с западными танками. Этот план предусматривал создание трех зон ведения огня с прикрытием определенными видами оружия.

Также подчеркивается озабоченность США частной военной кампанией "Вагнера", которая возобновила вербовку заключенных для войны в Украине и пыталась закупить оружие в Турции. А также обеспокоенность планами ЧВК нарастить присутствие в странах Африки и на Гаити.

Как реагируют другие страны

Информация о возможной слежке встревожило американских союзников. В частности, правительство Южной Кореи уже заявило, что будет обсуждать этот вопрос с США.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило об обеспокоенности утечкой. Представитель одной из стран разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания) отметил, что сейчас проводится оценка ущерба с целью определить, не скомпрометировала ли она их собственные источники.

А министр обороны Франции Себастьен Лекорню опроверг якобы участие французских военных в операциях на территории Украины.

Дело в том, что на одном из слайдов содержатся данные о небольшом контингенте представителей сил специальных операции из Франции, США, Великобритании и Латвии, которые якобы находятся в Украине. Министр отказался от дальнейших комментариев, поскольку источник слитых документов до их пор неясен.

В российском Кремле сегодня прогнозируемо отказались комментировать предположения о причастности к России к утечке документов.