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"Утечка документов Пентагона". Франция опровергает присутствие своих военных в Украине

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Воскресенье 09 апреля 2023 19:52
"Утечка документов Пентагона". Франция опровергает присутствие своих военных в Украине Фото: Франция опровергает присутствие своих военных в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Франции опровергло информацию о том, что их солдаты находятся на территории Украины и воюют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Нет никаких французских сил, участвующих в операциях в Украине", - заявила команда министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

Утечка документов с подробным описанием планов весеннего военного наступления на Украину, распространившаяся в Интернете, предполагает, что французские солдаты присутствуют на поле боя в Украине.

Согласно Guardian, "один слайд предполагает, что небольшой контингент из менее чем ста сотрудников сил специальных операций из стран-членов НАТО - Франции, США, Великобритании и Латвии - уже действует в Украине".

Неясно, кто первоначально получил и слил эти документы, и в какой степени они могли быть изменены.

"Процитированные документы не исходят от французских военных. Мы не комментируем документы, источник которых неясен", - заявили представители команды Лекорню.

Напомним, NYT сообщило об утечке в сеть засекреченных военных документов, в которых описываются планы США и НАТО об усилении ВСУ перед запланированным контрнаступлением. При этом аналитики считают, что данные были изменены в некоторых частях, что может указывать на попытку дезинформации РФ.

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