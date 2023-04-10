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Южная Корея обсудит с США "утечку" документов Пентагона

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Сеул, Понедельник 10 апреля 2023 10:58
Южная Корея обсудит с США "утечку" документов Пентагона Фото: Южная Корея и США обсудят "утечку" данных Пентагона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея обсудит с США "утечку" секретных документов Пентагона, подробно описывающих частные разговоры о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Южная Корея сегодня подтвердила, что ей известно об "утечке тайной информации". По словам одного из чиновников, власти Кореи собираются обсудить с США "вопросы, возникшие в результате утечки информации".

По данным СМИ, один из попавших в сеть документов содержал подробности внутренних дискуссий между высокопоставленными чиновниками Южной Кореи. Они касались давления Вашингтона на Сеула на поставку оружия Украине, в частности боеприпасов.

В документе, не содержащем даты, говорится, что Южная Корея согласилась помочь США артиллерийским снарядам, но при условии, что "конечным потребителем" должны быть американские военные. Однако корейские чиновники беспокоились, что боеприпасы могут попасть в Украину.

"Отчет частично базировался на данных радиотехнической разведки, свидетельствующих о том, что США шпионили за Южной Кореей - одним из своих важнейших союзников", - отмечают журналисты.

Напомним, в конце прошлой недели издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

Позже стало известно, что неизвестные слили в сеть и другие данные, действительность которых не подтверждена.

При этом в Офисе президента и украинской разведке назвали документы фейковыми, а также заподозрили российскую разведку в причастности к инциденту.

Однако, по данным CNN, командование Украины изменило некоторые военные планы из-за "утечки" документов.

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