"Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой, - Reuters

"Слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.

Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".