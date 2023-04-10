"Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой, - Reuters
"Слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.
"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.
Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".
Напомним, NYT сообщило об утечке в сеть засекреченных военных документов, в которых описываются планы США и НАТО об усилении ВСУ перед запланированным контрнаступлением.
В свою очередь представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в "утечке секретных документов" относительно украинского контрнаступления можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников.
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