ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой, - Reuters

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 04:49
"Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой, - Reuters Фото: "Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

"Слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.

Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".

Напомним, NYT сообщило об утечке в сеть засекреченных военных документов, в которых описываются планы США и НАТО об усилении ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

В свою очередь представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в "утечке секретных документов" относительно украинского контрнаступления можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Пентагон Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян