Утечка произошла раньше: Bellingcat исследовал, когда в сеть попали "слитые документы Пентагона"

Некоторые документы, которые якобы были "слиты из Пентагона", начали появляться в сети еще в январе этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bellingcat .

Группа Bellingcat нашла возможные первоисточники "слитых материалов Пентагона". Эти документы начали появляться в сети еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

Заметим, что 5 апреля документы начали распространяться в пророссийских Telegram каналах. Первую версию расследователи обнаружили в Telegram-канале Donbass Devushka. Однако, за несколько часов до этого документ был опубликован на одном из форумов 4chan.

Месяцем ранее, 4 марта, документы появились на Discord-сервере под названием Minecraft Earth Map - тогда было опубликовано 10 таких документов. Пользователи спорили о картах Minecraft и войне в Украине, и один из них сказал: "Вот есть некоторые слитые документы", и прикрепил 10 файлов.

Все семь документов, которые за месяц начали распространяться в Telegram и Twitter, были в этом сообщении.

Пользователь, опубликовавший документы, рассказал, что нашел их на другом Discord-сервере под названием WowMao, которым управляют фанаты одноименного YouTube-канала. Это филиппинский геймер, который сейчас проживает в Великобритании. 1 и 2 марта на WowMao опубликовали более 30 подобных документов. В другие даты на сервере публиковали десятки других документов по Украине. Сейчас этот канал уже удален.

Расследователи Bellingcat пообщались с участниками этого сервера и выяснили, что он также мог быть не первоисточником. Пользователи рассказали, что документы публиковали еще в начале января на другом Discord-сервере, который очень часто менял название, но дольше всего назывался Thug Shaker Central. Кроме того, расследователи узнали, что по крайней мере один из таких документов там публиковали еще 13 января.

Напомним, NYT сообщило об утечке в сеть засекреченных военных документов, в которых описываются планы США и НАТО об усилении ВСУ перед запланированным контрнаступлением. При этом аналитики считают, что данные были изменены в некоторых частях, что может указывать на попытку дезинформации РФ.

О том действительно ли планы США и НАТО по развитию ВСУ перед анонсированным контрнаступлением могли слить и какую цель преследуют россияне - можно узнать в материале РБК-Украина.

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