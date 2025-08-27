ua en ru
Уиткофф, Ермак и Умеров на этой неделе обсудят гарантии безопасности для Украины, - СМИ

США, Среда 27 августа 2025 16:39
Уиткофф, Ермак и Умеров на этой неделе обсудят гарантии безопасности для Украины, - СМИ Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинская делегация на этой неделе прибудет в США и встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Спецпосланник президента Дональда Трампа и украинские представители обсудят гарантии безопасности для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источник, знакомый с планами обсуждения, сообщил, что ключевой темой станут именно гарантии безопасности. С украинской стороны в переговорах примут участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Кроме обсуждения гарантий безопасности, на повестке дня будет обсуждение возможной будущей двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что делегация Украины прибудет на переговоры на фоне развертывания интенсивных дискуссий о предоставлении Украине гарантий безопасности.

"Пока Трамп настаивает на быстром соглашении между Киевом и Москвой о прекращении войны, сторонники Украины сосредотачиваются на определении гарантий безопасности, которые они могут предоставить, чтобы обеспечить выполнение любого соглашения, достигнутого с Путиным", - говорится в материале.

Гарантии безопасности: работа дипломатии

Ранее сам Уиткофф в интервью американским СМИ 27 августа подтвердил, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины в Нью-Йорке. По его словам, стороны обсудят следующий этап завершения войны.

А до этого Уиткофф заявил, что США рассчитывают добиться завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке уже до конца этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа тоже заявил, что на этой неделе украинская сторона проведет серию встреч с американскими партнерами, во время которых планируется наработать базовый план гарантий безопасности.

В свою очередь 25 августа президент Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

