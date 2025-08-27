Уиткофф, Ермак и Умеров на этой неделе обсудят гарантии безопасности для Украины, - СМИ

Украинская делегация на этой неделе прибудет в США и встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Спецпосланник президента Дональда Трампа и украинские представители обсудят гарантии безопасности для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источник, знакомый с планами обсуждения, сообщил, что ключевой темой станут именно гарантии безопасности. С украинской стороны в переговорах примут участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Кроме обсуждения гарантий безопасности, на повестке дня будет обсуждение возможной будущей двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что делегация Украины прибудет на переговоры на фоне развертывания интенсивных дискуссий о предоставлении Украине гарантий безопасности.