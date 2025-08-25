ua en ru
Зеленский проведет переговоры с Келлогом о возможном саммите с Путиным

Понедельник 25 августа 2025 13:51
Зеленский проведет переговоры с Келлогом о возможном саммите с Путиным Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе украинская сторона проведет серию встреч с американскими партнерами для наработки базового плана гарантий безопасности.

Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, сегодня он встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Переговоры будут касаться подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной.

"И сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки по возможности будущей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о контактах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Накануне глава Офиса Президента разговаривал с Рубио и другими американскими партнерами.

Также ожидается общение украинского военного руководства с США, а в среду запланирована встреча на уровне советников по нацбезопасности.

"После этого хотелось бы понять от американской стороны, готова ли Россия на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - добавил президент.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина

После трехчасовой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа международное внимание переместилось в Вашингтон, где 18 августа президент США провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К консультациям впоследствии присоединились европейские лидеры. Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины и более широкую повестку дня будущих переговоров.

По итогам дискуссий Вашингтон предложил провести трехстороннюю встречу США, Украины и России уже 22 августа. Зеленский заявил о готовности участвовать в любой конфигурации формата, если саммит состоится.

Впрочем, Москва публично не подтвердила участия, зато выдвигает собственные условия, что затрудняет согласование даты и места проведения. Европейские дипломаты работают над поиском оптимальной площадки для возможного саммита, учитывая политические риски и вопросы безопасности.

