Зеленский проведет переговоры с Келлогом о возможном саммите с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе украинская сторона проведет серию встреч с американскими партнерами для наработки базового плана гарантий безопасности.
Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, сообщает РБК-Украина.
По словам Зеленского, сегодня он встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Переговоры будут касаться подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной.
"И сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки по возможности будущей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что речь идет о контактах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Накануне глава Офиса Президента разговаривал с Рубио и другими американскими партнерами.
Также ожидается общение украинского военного руководства с США, а в среду запланирована встреча на уровне советников по нацбезопасности.
"После этого хотелось бы понять от американской стороны, готова ли Россия на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - добавил президент.
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина
После трехчасовой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа международное внимание переместилось в Вашингтон, где 18 августа президент США провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
К консультациям впоследствии присоединились европейские лидеры. Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины и более широкую повестку дня будущих переговоров.
По итогам дискуссий Вашингтон предложил провести трехстороннюю встречу США, Украины и России уже 22 августа. Зеленский заявил о готовности участвовать в любой конфигурации формата, если саммит состоится.
Впрочем, Москва публично не подтвердила участия, зато выдвигает собственные условия, что затрудняет согласование даты и места проведения. Европейские дипломаты работают над поиском оптимальной площадки для возможного саммита, учитывая политические риски и вопросы безопасности.