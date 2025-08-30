Выжимает из почв максимум. Какая культура в Украине больше всего истощает землю

Некоторые сельскохозяйственные культуры считаются особенно "прожорливыми", поскольку истощают землю - забирают из почвы большое количество питательных веществ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко.
Согласно информации эксперта, одной из самых "прожорливых" культур считается подсолнечник.
При этом Украина - один из мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла.
"Он выносит из почвы большое количество питательных веществ. Особенно азота, фосфора и калия. Кроме того, у него очень глубокая корневая система, которая буквально "вытягивает" влагу и минералы из нижних горизонтов почвы", - рассказала Тимочко.
По словам специалиста, если подсолнечник выращивать слишком часто на одном и том же поле, это приводит к:
"Истощенная почва становится менее плодородной. Возрастает риск эрозии. А также появляется больше сорняков и вредителей, что стимулирует использование пестицидов", - отметила специалист.
Тимочко сообщила, что в Украине, к сожалению, "подсолнечник часто выращивают с нарушением севооборота".
"На одном поле его сеют через 2-3 года или даже и каждый год. Хотя агрономические нормы советуют возвращать подсолнечник на то же место не ранее чем через 7-8 лет", - поделилась эколог.
Она объяснила, что "это делается ради быстрой прибыли".
"Ведь подсолнечное масло является стратегическим экспортным продуктом. Такой подход позволяет получить выгоду сейчас, но приводит к деградации почв в долгосрочной перспективе", - подчеркнула эксперт.
В завершение она отметила, что здесь главная разница со странами Европейского Союза заключается в том, что "в Украине часто доминирует краткосрочная выгода - "выжать из почвы максимум".
"Тогда как в Европе работает стратегия долговременного сохранения плодородия - через севообороты, сидераты и органическое земледелие", - подытожила Тимочко.
Напомним, ранее мы сообщали об особенностях погоды в Украине в начале августа и объясняли, какие регионы могут потерять урожай из-за засухи, распространения вредителей и болезней.
Кроме того, мы объясняли, что садоводам нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожай винограда.
Читайте также, какой опасный клоп угрожает более 100 культурам и может уничтожить урожай в Украине.