Выжимает из почв максимум. Какая культура в Украине больше всего истощает землю

Какая культура в Украине - самая "прожорливая"

Согласно информации эксперта, одной из самых "прожорливых" культур считается подсолнечник.

При этом Украина - один из мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла.

"Он выносит из почвы большое количество питательных веществ. Особенно азота, фосфора и калия. Кроме того, у него очень глубокая корневая система, которая буквально "вытягивает" влагу и минералы из нижних горизонтов почвы", - рассказала Тимочко.

Что будет, если выращивать подсолнечник на одном поле

По словам специалиста, если подсолнечник выращивать слишком часто на одном и том же поле, это приводит к:

истощению почвы;

потере гумуса (органической части почвы, которая образуется в результате разложения растительных и животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов);

ухудшению его структуры.

"Истощенная почва становится менее плодородной. Возрастает риск эрозии. А также появляется больше сорняков и вредителей, что стимулирует использование пестицидов", - отметила специалист.

Какова ситуация с выращиванием подсолнечника в Украине

Тимочко сообщила, что в Украине, к сожалению, "подсолнечник часто выращивают с нарушением севооборота".

"На одном поле его сеют через 2-3 года или даже и каждый год. Хотя агрономические нормы советуют возвращать подсолнечник на то же место не ранее чем через 7-8 лет", - поделилась эколог.

Она объяснила, что "это делается ради быстрой прибыли".

"Ведь подсолнечное масло является стратегическим экспортным продуктом. Такой подход позволяет получить выгоду сейчас, но приводит к деградации почв в долгосрочной перспективе", - подчеркнула эксперт.

В завершение она отметила, что здесь главная разница со странами Европейского Союза заключается в том, что "в Украине часто доминирует краткосрочная выгода - "выжать из почвы максимум".

"Тогда как в Европе работает стратегия долговременного сохранения плодородия - через севообороты, сидераты и органическое земледелие", - подытожила Тимочко.