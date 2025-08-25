Это нужно сделать в августе. Садовникам напомнили важное правило, которое спасет виноград
Август - решающий период для винограда. Именно в этот период ягоды активно вызревают и набирают сок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области в Facebook.
Что сделать в августе, чтобы получить хороший урожай
Украинцам рассказали, что для обеспечения качественного урожая винограда и снижения риска заболеваний, важно позаботиться о правильном уходе за кустами.
Одной из основных процедур в это время является удаление листьев вокруг гроздей.
Уточняется, что этот агроприем позволяет:
- улучшить вентиляцию куста;
- уменьшить влажность в зоне плодоношения;
- снизить риск поражения грибковыми заболеваниями;
- ускорить созревание ягод;
- улучшить вкусовые свойства винограда.
"Внимание! Обрезку следует проводить осторожно - удаляются только те листья, которые затеняют грозди", - отметили эксперты Госпродпотребслужбы.
Садоводам напомнили, что чрезмерное удаление зелени может ослабить фотосинтез и негативно повлиять на развитие растения.
Кроме того, в августе специалисты рекомендуют провести укорачивание верхушек побегов - примерно на 35-40 см.
В Госпродпотребслужбе объяснили, что это позволяет:
- ограничить рост новых побегов;
- уменьшить образование пасынков;
- улучшить воздухообмен в кроне;
- быстрее испарять избыточную влагу;
- уменьшить риск распространения болезней.
"Важно! Все работы (обрезка и чеканка) проводятся только в сухую погоду, чтобы избежать инфицирования срезов", - добавили в ведомстве.
При условии повышенной влажности или прогноза дождей украинцам рекомендовали обработать кусты фунгицидами - с профилактической целью.
"Своевременный и грамотный уход в августе - залог здорового, сладкого и богатого урожая винограда", - подытожили эксперты.
Публикация ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)
