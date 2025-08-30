Витискає з ґрунтів максимум. Яка культура в Україні найбільше виснажує землю

Деякі сільськогосподарські культури вважаються особливо "ненажерливими", оскільки виснажують землю - забирають із ґрунту велику кількість поживних речовин.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла еколог Тетяна Тимочко.
Згідно з інформацією експерта, однією з найбільш "ненажерливих" культур вважається соняшник.
При цьому Україна - один зі світових лідерів з експорту соняшникової олії.
"Він виносить із ґрунту велику кількість поживних речовин. Особливо азоту, фосфору та калію. Крім того, в нього дуже глибока коренева система, яка буквально "витягує" вологу й мінерали з нижніх горизонтів ґрунту", - розповіла Тимочко.
За словами фахівця, якщо соняшник вирощувати занадто часто на одному й тому ж полі, це призводить до:
"Виснажений ґрунт стає менш родючим. Зростає ризик ерозії. А також з'являється більше бур'янів та шкідників, що стимулює використання пестицидів", - зауважила спеціаліст.
Тимочко повідомила, що в Україні, на жаль, "соняшник часто вирощують з порушенням сівозміни".
"На одному полі його сіють через 2-3 роки або навіть і щороку. Хоча агрономічні норми радять повертати соняшник на те саме місце не раніше ніж через 7-8 років", - поділилась еколог.
Вона пояснила, що "це робиться заради швидкого прибутку".
"Адже соняшникова олія є стратегічним експортним продуктом. Такий підхід дозволяє отримати вигоду зараз, але призводить до деградації ґрунтів у довгостроковій перспективі", - наголосила експерт.
Насамкінець вона зауважила, що тут головна різниця з країнами Європейського Союзу полягає в тому, що "в Україні часто домінує короткострокова вигода - "витиснути з ґрунту максимум".
"Тоді як в Європі працює стратегія довготривалого збереження родючості - через сівозміни, сидерати та органічне землеробство", - підсумувала Тимочко.
