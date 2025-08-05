Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в Украине
Значительную угрозу для садов, полей, огородов и даже лесных или декоративных насаждений в Украине представляет желто-бурый мраморный клоп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Чем опасен этот клоп
Согласно информации экспертов Госпродпотребслужбы, желто-бурый мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal) - опасный полифаг. То есть организм, который питается разнообразной пищей.
Он представляет значительную угрозу для аграрного сектора Украины (для урожая и растениеводства) учитывая:
- широкий круг растений-хозяев;
- способность быстро размножаться.
Отмечается, что из-за этого клоп способен вызвать существенные экономические убытки.
Желто-бурый мраморный клоп (фото: dpss.gov.ua)
Как насекомое может попадать в Украину
В целом желто-бурый мраморный клоп может попасть на территорию Украины или распространяться в пределах страны такими путями:
- вместе с транспортными средствами, сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
- в упаковочных материалах - деревянной таре, контейнерах, ящиках для сбора и хранения плодов;
- с посадочным материалом, срезанными цветами и ветвями, свежими овощами и фруктами из регионов распространения вредителя;
- с другими растениями и объектами растительного происхождения.
Пути распространения опасного насекомого в Украине (инфографика: dpss.gov.ua)
Какие растения может повреждать клоп
В Госпродпотребслужбе сообщили, что в целом этот клоп повреждает более 100 видов культурных и дикорастущих растений, в частности:
- плодовые культуры: яблоня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусовые;
- ягодные культуры: виноград, малина, шелковица, шиповник;
- орехоплодные: лещина (фундук);
- овощные: огурец, томат, перец, баклажан, бамия, фасоль;
- сельскохозяйственные культуры: соя, кукуруза, пшеница, ячмень, бобы, горох, нут, спаржа;
- лесные и декоративные насаждения: лиственные деревья и кустарники.
Культуры, которым угрожает клоп, и симптомы поражения (инфографика: dpss.gov.ua)
Симптомы поражения растений вредителем
Украинцам рассказали, что симптомы поражения растений зависят от вида культуры:
- плодовые деревья: некротические участки на листьях и плодах, обесцвечивание и/или деформация плодов, ухудшение вкуса;
- виноград: опадение и недоразвитость ягод;
- фундук: остановка развития ядра из-за повреждения в период молочно-восковой спелости;
- овощи: белые губчатые или игольчатые участки ткани под кожурой;
- соя: пунктирные темные пятна, деформированные семена и стручки, снижена всхожесть;
- кукуруза: угнетенный рост, обесцвечивание и высыхание зерен, неполное опыление.
Методы выявления опасного клопа
В Госпродпотребслужбе рассказали, что для выявления желто-бурого мраморного клопа используются феромонные ловушки (с мая по октябрь).
"В промышленных хозяйствах рекомендуется 1 ловушку на гектар, в частном секторе - 1 ловушку на сад или участок", - объяснили украинцам.
Кроме того, рекомендуется проводить визуальные обследования - в три ключевых периода:
- во время весенней активности вредителя (в мае);
- в период пикового развития популяции (в течение июля-августа);
- в фазу поиска мест для зимовки (с сентября по ноябрь).
Методы выявления клопа-вредителя (инфографика: dpss.gov.ua)
Как можно бороться с клопом-вредителем
Основные меры борьбы с желто-бурым мраморным клопом делят условно на:
- механический метод - сбор насекомых (сгребание, сметание) в местах зимовки с последующим уничтожением;
- химический метод - применение разрешенных в Украине препаратов (пиретроиды, фосфорорганические, неоникотиноиды) с учетом фаз развития популяции вредителя.
Подчеркивается, что слаженные действия аграриев и фитосанитарных специалистов являются ключевыми в сдерживании распространения этого опасного карантинного вредителя.
"В случае выявления подозрительных особей или характерных признаков повреждения растений просим немедленно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашей области", - призвали украинцев.
Уточняется, что своевременное выявление и локализация очагов являются ключевыми факторами для предотвращения распространения вредителя и сохранения урожая.
Методы борьбы с вредителем (инфографика: dpss.gov.ua)
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