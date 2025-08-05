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Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в Украине

Вторник 05 августа 2025 07:30
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Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в Украине Украинцев предупреждают о клопе, который повреждает более 100 видов растений (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Значительную угрозу для садов, полей, огородов и даже лесных или декоративных насаждений в Украине представляет желто-бурый мраморный клоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Чем опасен этот клоп

Согласно информации экспертов Госпродпотребслужбы, желто-бурый мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal) - опасный полифаг. То есть организм, который питается разнообразной пищей.

Он представляет значительную угрозу для аграрного сектора Украины (для урожая и растениеводства) учитывая:

  • широкий круг растений-хозяев;
  • способность быстро размножаться.

Отмечается, что из-за этого клоп способен вызвать существенные экономические убытки.

Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в УкраинеЖелто-бурый мраморный клоп (фото: dpss.gov.ua)

Как насекомое может попадать в Украину

В целом желто-бурый мраморный клоп может попасть на территорию Украины или распространяться в пределах страны такими путями:

  • вместе с транспортными средствами, сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
  • в упаковочных материалах - деревянной таре, контейнерах, ящиках для сбора и хранения плодов;
  • с посадочным материалом, срезанными цветами и ветвями, свежими овощами и фруктами из регионов распространения вредителя;
  • с другими растениями и объектами растительного происхождения.

Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в УкраинеПути распространения опасного насекомого в Украине (инфографика: dpss.gov.ua)

Какие растения может повреждать клоп

В Госпродпотребслужбе сообщили, что в целом этот клоп повреждает более 100 видов культурных и дикорастущих растений, в частности:

  • плодовые культуры: яблоня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусовые;
  • ягодные культуры: виноград, малина, шелковица, шиповник;
  • орехоплодные: лещина (фундук);
  • овощные: огурец, томат, перец, баклажан, бамия, фасоль;
  • сельскохозяйственные культуры: соя, кукуруза, пшеница, ячмень, бобы, горох, нут, спаржа;
  • лесные и декоративные насаждения: лиственные деревья и кустарники.

Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в УкраинеКультуры, которым угрожает клоп, и симптомы поражения (инфографика: dpss.gov.ua)

Симптомы поражения растений вредителем

Украинцам рассказали, что симптомы поражения растений зависят от вида культуры:

  • плодовые деревья: некротические участки на листьях и плодах, обесцвечивание и/или деформация плодов, ухудшение вкуса;
  • виноград: опадение и недоразвитость ягод;
  • фундук: остановка развития ядра из-за повреждения в период молочно-восковой спелости;
  • овощи: белые губчатые или игольчатые участки ткани под кожурой;
  • соя: пунктирные темные пятна, деформированные семена и стручки, снижена всхожесть;
  • кукуруза: угнетенный рост, обесцвечивание и высыхание зерен, неполное опыление.

Методы выявления опасного клопа

В Госпродпотребслужбе рассказали, что для выявления желто-бурого мраморного клопа используются феромонные ловушки (с мая по октябрь).

"В промышленных хозяйствах рекомендуется 1 ловушку на гектар, в частном секторе - 1 ловушку на сад или участок", - объяснили украинцам.

Кроме того, рекомендуется проводить визуальные обследования - в три ключевых периода:

  • во время весенней активности вредителя (в мае);
  • в период пикового развития популяции (в течение июля-августа);
  • в фазу поиска мест для зимовки (с сентября по ноябрь).

Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в УкраинеМетоды выявления клопа-вредителя (инфографика: dpss.gov.ua)

Как можно бороться с клопом-вредителем

Основные меры борьбы с желто-бурым мраморным клопом делят условно на:

  • механический метод - сбор насекомых (сгребание, сметание) в местах зимовки с последующим уничтожением;
  • химический метод - применение разрешенных в Украине препаратов (пиретроиды, фосфорорганические, неоникотиноиды) с учетом фаз развития популяции вредителя.

Подчеркивается, что слаженные действия аграриев и фитосанитарных специалистов являются ключевыми в сдерживании распространения этого опасного карантинного вредителя.

"В случае выявления подозрительных особей или характерных признаков повреждения растений просим немедленно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашей области", - призвали украинцев.

Уточняется, что своевременное выявление и локализация очагов являются ключевыми факторами для предотвращения распространения вредителя и сохранения урожая.

Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в УкраинеМетоды борьбы с вредителем (инфографика: dpss.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие опасные для растений насекомые уничтожают сад за несколько лет и как от них защититься.

Кроме того, мы объясняли, почему в Украине исчезают бабочки и куда делся колорадский жук.

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