Ракицкий забил за "Черноморец" почти с центра поля: видео шедевра

Великолепным голом в турнире Первой лиги напомнил о себе бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий. 36-летний ветеран, защищающий ныне цвета одесского "Черноморца", забил почти с центра поля в ворота "Подолья" из Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча .

Пушка ветерана

Поединок "Подолье" - "Черноморец" в рамках 2-го тура чемпионата Украины в Первой лиге завершился выездной победой одесситов - 2:0.

Первый гол в матче забил Ракицкий. Уже на 11-й минуте он получил мяч у центра поля, немного продвинулся вперед и, воспользовавшись пассивностью защитников, решился на дальний выстрел.

Соперники такого шага от маститого игрока не ожидали. Мяч по невероятной дуге пролетел почти полполя и оказался в сетке подолян.

Уже в компенсированное время подопечные Александра Кучера забили второй раз и поехали домой, имея в кармане уверенную победу.

В двух стартовых турах одесситы выиграли в обоих матчах и постепенно набирают необходимый ход для возвращения в УПЛ.