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Высадки на Луну не будет: NASA проведет испытание трех ракет во время Artemis 3

17:34 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Высадки на Луну не будет: NASA проведет испытание трех ракет во время Artemis 3 NASA будет тестировать два месячных модуля в космосе
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NASA изменила планы Artemis 3: вместо высадки астронавтов на Луну миссия будет включать масштабные испытания на орбите. В течение 2 недель с космодрома во Флориде планируется запустить 3 сверхтяжелые ракеты-носители разных производителей, чтобы проверить ключевые технологии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Последовательность запуска и тестирования Blue Moon

Миссия Artemis 3 начнется с запуска ракеты New Glenn от компании Blue Origin, которая выведет тестовую версию лунного посадочного модуля Blue Moon Mark 2 на низкую околоземную орбиту на высоту около 439 км.

Следующим шагом станет запуск ракеты Space Launch System (SLS) с пилотируемым кораблем Orion.

Как это будет происходить?

На борту будут астронавты NASA Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио, Андре Дуглас и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Orion выйдет на орбиту высотой около 555 км и выполнит стыковку с модулем Blue Moon Mark 2.

Экипаж проведет в соединенном состоянии несколько дней, проверяя системы поддержания жизнедеятельности, давление, атмосферу и софт посадочного аппарата.

После завершения проверок Orion отстыкуется для подготовки к следующему этапу.

Ранее стартовая площадка New Glenn получили повреждения из-за взрыва во время огневых испытаний в мае, но Blue Origin планирует возобновить его до конца года.

Читайте больше: Битва Маска и Безоса: NASA утвердило новый план высадки астронавтов на Луну

Стыковка со Starship и новые сроки миссии

В заключительной части испытаний компания SpaceX запустит ракетоноситель Starship версии 3 с установленной системой стыковки на переднем конце.

Стыковка с кораблем Orion будет длиться всего 2 часа. Астронавты не будут переходить внутрь Starship, а проверят взаимодействие систем и процесс фиксации аппаратов в космосе.

Ключевые задачи и особенности обновленного плана:

  • демонстрация совместимости Orion с двумя разными коммерческими посадочными системами во время одного полета;
  • тестирование новых скафандры Orion Crew Survival System, разработанных для глубокого космоса;
  • предоставление астронавтам около 5 дополнительных дней для орбитальных исследований перед возвращением на Землю.

Согласно документу от руководителя NASA Джареда Исаакмана, подготовка миссии Artemis 3 в настоящее время отстает от графика на 3 месяца.

По самому оптимистичному сценарию запуск состоится летом 2027 года. Это позволит сохранить планы по полноценной высадке на Луну во время миссии Artemis 4 в 2028 году.

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