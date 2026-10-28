Высадки на Луну не будет: NASA проведет испытание трех ракет во время Artemis 3
NASA изменила планы Artemis 3: вместо высадки астронавтов на Луну миссия будет включать масштабные испытания на орбите. В течение 2 недель с космодрома во Флориде планируется запустить 3 сверхтяжелые ракеты-носители разных производителей, чтобы проверить ключевые технологии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Последовательность запуска и тестирования Blue Moon
Миссия Artemis 3 начнется с запуска ракеты New Glenn от компании Blue Origin, которая выведет тестовую версию лунного посадочного модуля Blue Moon Mark 2 на низкую околоземную орбиту на высоту около 439 км.
Следующим шагом станет запуск ракеты Space Launch System (SLS) с пилотируемым кораблем Orion.
Как это будет происходить?
На борту будут астронавты NASA Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио, Андре Дуглас и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.
Orion выйдет на орбиту высотой около 555 км и выполнит стыковку с модулем Blue Moon Mark 2.
Экипаж проведет в соединенном состоянии несколько дней, проверяя системы поддержания жизнедеятельности, давление, атмосферу и софт посадочного аппарата.
После завершения проверок Orion отстыкуется для подготовки к следующему этапу.
Ранее стартовая площадка New Glenn получили повреждения из-за взрыва во время огневых испытаний в мае, но Blue Origin планирует возобновить его до конца года.
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Стыковка со Starship и новые сроки миссии
В заключительной части испытаний компания SpaceX запустит ракетоноситель Starship версии 3 с установленной системой стыковки на переднем конце.
Стыковка с кораблем Orion будет длиться всего 2 часа. Астронавты не будут переходить внутрь Starship, а проверят взаимодействие систем и процесс фиксации аппаратов в космосе.
Ключевые задачи и особенности обновленного плана:
- демонстрация совместимости Orion с двумя разными коммерческими посадочными системами во время одного полета;
- тестирование новых скафандры Orion Crew Survival System, разработанных для глубокого космоса;
- предоставление астронавтам около 5 дополнительных дней для орбитальных исследований перед возвращением на Землю.
Согласно документу от руководителя NASA Джареда Исаакмана, подготовка миссии Artemis 3 в настоящее время отстает от графика на 3 месяца.
По самому оптимистичному сценарию запуск состоится летом 2027 года. Это позволит сохранить планы по полноценной высадке на Луну во время миссии Artemis 4 в 2028 году.