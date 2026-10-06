ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Электростанция для Луны: Blue Origin представила 20-метровую солнечную башню

08:11 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Электростанция для Луны: Blue Origin представила 20-метровую солнечную башню Солнечные панели разместят на Южном полюсе Луны (скриншот: Blue Origin)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Blue Origin Джеффа Безоса разработала солнечную электростанцию для будущей базы на Луне. 20-метровая башня Power Tower должна снабжать астронавтов электроэнергией и помогать им дольше оставаться на поверхности спутника Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Что известно о системе Power Tower?

Согласно официальному заявлению Blue Origin, Power Tower представляет собой вертикально развернутую систему солнечных панелей.

Основные технические параметры и особенности устройства

Мощность: генерирует более 10 кВт электроэнергии – этого достаточно для обеспечения функционирования объектов лунной базы.

Высота и конструкция: 20-метровая вертикальная мачта с раскладными секциями солнечных батарей.

Модульная архитектура позволяет передавать энергию за пределы посадочного модуля другим автономным объектам и технике.

Компания уже опубликовала анимацию посадки и развертывания устройства на Луне, а также видео реальных испытаний, состоявшихся на Земле 22 июля 2026 года.

Читайте больше: Шаг к высадке на Луну: 124-метровая ракета Starship впервые достигла орбиты

Эволюция технологии и сотрудничество с NASA

Разработка Power Tower базируется на предварительных исследованиях системы LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), созданной дочерней компанией Honeybee Robotics и опробованной в Космическом центре NASA имени Джонсона в 2024 году.

Проект является частью программы NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), направленной на создание источников питания для постоянного присутствия человека на спутнике.

Развертывание станции планируется на Южном полюсе Луны в рамках программы Artemis. Первая фаза строительства месячной базы продлится до 2029 года, а полноценный запуск объекта запланирован на 2032 год.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Blue Origin
Новости
Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: количество раненых выросло до пяти
Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: количество раненых выросло до пяти
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком