Битва Маска и Безоса: NASA утвердило новый план высадки астронавтов на Луну

NASA объявило о существенном пересмотре архитектуры лунной программы Artemis. Обновленный план предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны уже в 2028 году и упрощает требования к посадочным модулям SpaceX и Blue Origin.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Новые требования для SpaceX и отмена Lunar Gateway

Наибольшим изменением для корабля Starship от компании SpaceX стала отмена обязательного требования стыковаться с кораблем Orion на высокоэллиптической гало-орбите Луны.

Решение NASA отказаться от околомесячной станции Lunar Gateway решило эту проблему и значительно снизило расход энергии.

Согласно новой схеме, SpaceX будет осуществлять заправку лунного посадочного модуля Starship на низкой околоземной орбите, после чего произойдет стыковка с кораблем Orion на высокой околоземной орбите.

Четыре астронавта отправятся к Луне внутри корабля Orion, а двое из них пересядут в Starship непосредственно для спуска на поверхность.

Основным вопросом остается количество запусков танкеров для заправки Starship. Консультативный совет NASA по безопасности оценил необходимое количество запусков примерно в 22.

Основатель SpaceX Илон Маск опроверг эти цифры и заявил, что потребуется от 6 до 8 запуске . Руководство NASA отметило, что оценка Маска возможна, но отражает лишь "максимально оптимистичный сценарий развития технологии".



Концепция эксплуатации лунного посадочного модуля Starship (источник: NASA)

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Альтернатива от Blue Origin без дозаправки

Тем временем компания Blue Origin разработала концепцию, исключающую потребность в межкорабельном дозаправлении для первых миссий. Для обеспечения перелета планируется использовать 4 запуска тяжелой ракеты New Glenn.

Каков план компании Безоса?

Носителями будут выведены 3 разгонные ступени на низкую околоземную орбиту.

Четвертый запуск доставит посадочный модуль Blue Moon Mark 2.

На орбите состоится сбор системы, которая отправится к Луне.

NASA рассматривает возможность стыковки Orion с модулем Blue Moon на низкой окололунной орбите на высоте нескольких сот километров.

Это значительно снизит объем горючего, необходимого для спуска и подъема астронавтов, и создаст дополнительные возможности для экстренного возвращения.



Концепция эксплуатации лунного посадочного модуля Blue Moon (источник: NASA)

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Модернизация степени Centaur V и график миссий

Чтобы обеспечить выход корабля Orion на низкую окололунную орбиту, NASA сотрудничает с United Launch Alliance над разработкой удлиненной версии верхней ступени Centaur V.

В сочетании с основной степенью ракеты Space Launch System это решит давнюю проблему недостаточной тяги сервисного модуля Orion.

Руководитель NASA Джаред Айзекман подчеркнул: агентство пытается максимально облегчить задачу частным подрядчикам, корректируя параметры миссий в соответствии с текущим прогрессом разработок.

Испытательный полет миссии Artemis III запланирован на лето 2027 года. В его пределах экипаж испытает процедуры стыковки с обоими посадочными комплексами - Blue Moon и Starship - на околоземной орбите без высадки на поверхность.

Полноценная высадка экипажа на поверхность Луны состоится во время миссии Artemis IV в 2028 году. NASA выберет конкретного исполнителя для первой высадки в зависимости от готовности посадочных систем SpaceX и Blue Origin.