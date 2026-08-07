ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Blue Origin обнаружила причину взрыва New Glenn: под угрозой космическая миссия на Луну

14:16 07.08.2026 Пт
3 мин
Поломка может задеть и другие запуски
aimg Ольга Завада
Blue Origin обнаружила причину взрыва New Glenn: под угрозой космическая миссия на Луну Причина взрыва ракеты New Glenn найдена (фото: Blue Origin)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, выяснила, почему взорвалась космическая ракета New Glenn во время майских испытаний. Авария не только нанесла финансовый удар, но и поставила под угрозу график лунной программы NASA Artemis.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Что стало причиной взрыва New Glenn?

Исполнительный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что специалисты обнаружили техническую неисправность, которая превратила ракету в огненный шар два месяца назад.

Поломка произошла в многоразовых ракетных двигателях BE-4, также используемых на ракетах Vulcan Centaur компании United Launch Alliance.

"Путь вперед ясен. Мы производим небольшие модификации клапана, которые можно быстро установить на существующие двигатели", - отметил Лимп.

Планы на восстановление

Когда New Glenn взорвалась 28 мая 2026 года, авария разрушила значительную площадь стартовой площадки Launch Complex 36A (LC-36A).

Blue Origin арендовала объект в 2015 году и потратила около десяти лет на масштабную реконструкцию. Площадка полноценно работала лишь 18 месяцев после возобновления во время первого запуска New Glenn в январе 2025 года.

Сейчас усилия компании сосредоточены на восстановлении площадки LC-36A.

  • Сохраненный пусковой мост LC-36A планируется использовать повторно;
  • Пусковой стол весом 900 000 килограммов был демонтирован и отправлен на экспертизу;
  • Модернизация объекта производится по аналогии с стартовой площадкой LC-36B.

Компания Джеффа Безоса расследует инцидент под руководством Лимп и планирует подготовить New Glenn к новым полетам до конца года.

Читайте больше: Ракета Blue Origin взорвалась при запуске: NASA рискует потерять месячную программу

Воздействие на другие космические программы

Двигатели BE-4 от Blue Origin приводят в движение первую степень New Glenn. Также по два таких двигателя используются на ракетах Vulcan от ULA.

Интересно, что компания ULA сотрудничает с Blue Origin в расследовании, но пока не комментировала, как это отразится на ее собственных графиках запусков.

У ракеты Vulcan есть и собственные технические проблемы: во время февральской миссии по выводу спутника Космических сил США на геосинхронную орбиту произошел сбой с соплом твердотопливного ракетного ускорителя.

Миссию удалось завершить успешно, но с тех пор Vulcan не летала.

Компания Northrop Grumman, поставляющая двигатели GEM 63XL для ускорителей Vulcan, сообщила во время финансового отчета 21 июля, что приняла корректирующие меры и доставит редзайн-версию до конца года.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Blue Origin Ракеты
Новости
Навроцкий сделал заявление о помощи Украине и вспомнил "бандеровские флаги"
Навроцкий сделал заявление о помощи Украине и вспомнил "бандеровские флаги"
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом