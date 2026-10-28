Висадки на Місяць не буде: NASA проведе випробування трьох ракет під час Artemis 3

NASA змінила плани Artemis 3: замість висадки астронавтів на Місяць місія передбачатиме масштабні випробування на орбіті. Протягом двох тижнів із космодрому у Флориді планують запустити три надважкі ракети-носії різних виробників, щоб перевірити ключові технології.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA .

Послідовність запусків та тестування Blue Moon

Місія Artemis 3 розпочнеться з запуску ракети New Glenn від компанії Blue Origin, яка виведе тестову версію місячного посадкового модуля Blue Moon Mark 2 на низьку навколоземну орбіту на висоту близько 439 кілометрів.

Наступним кроком стане запуск ракети Space Launch System (SLS) із пілотованим кораблем Orion.

Як це відбуватиметься?

На борту перебуватимуть астронавти NASA Ренді Бреснік, Френк Рубіо, Андре Дуглас та астронавт Європейського космічного агентства Лука Пармітано.

Orion вийде на орбіту висотою близько 555 кілометрів і виконає стиковку з модулем Blue Moon Mark 2.

Екіпаж проведе у з'єднаному стані кілька днів, перевіряючи системи підтримки життєдіяльності, тиск, атмосферу та софт посадкового апарата.

Після завершення перевірок Orion відстикується для підготовки до наступного етапу.

Раніше стартовий майданчик New Glenn зазнав пошкоджень через вибух під час вогневих випробувань у травні, але Blue Origin планує відновити його до кінця року.

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Стикування зі Starship та нові терміни місії

У заключній частині випробувань компанія SpaceX запустить ракетоносій Starship версії 3 із встановленою системою стикування на передньому кінці.

Стикування з кораблем Orion триватиме лише 2 години. Астронавти не переходитимуть усередину Starship, а лише перевірять взаємодію систем та процес фіксації апаратів у космосі.

Ключові завдання та особливості оновленого плану:

демонстрація сумісності Orion із двома різними комерційними посадковими системами під час одного польоту;

тестування нових скафандрів Orion Crew Survival System, розроблених для глибокого космосу;

надання астронавтам близько 5 додаткових днів для орбітальних досліджень перед поверненням на Землю.

Згідно з документом від керівника NASA Джареда Ісаакмана, підготовка місії Artemis 3 на цей час відстає від графіка на 3 місяці.

За найоптимістичнішим сценарієм запуск відбудеться влітку 2027 року. Це дозволить зберегти плани щодо повноцінної висадки на Місяць під час місії Artemis 4 у 2028 році.