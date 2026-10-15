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Выдерживает до -170 °C: NASA создала батарею для выживания на Луне

15:18 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Выдерживает до -170 °C: NASA создала батарею для выживания на Луне NASA разработала батареи для выживания на Луне (фото: Ryan Hill/NASA)
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NASA успешно протестировала прототип твердотельной батареи, который способен выдерживать экстремальное охлаждение до -170 градусов по Цельсию без повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Выживание в экстремальных условиях спутника Земли

Температура у Южного полюса Луны во время лунной ночи может опускаться до -200 градусов по Цельсию.

В таких условиях традиционные литий-ионные аккумуляторы становятся непригодными, поскольку жидкий электролит внутри них замерзает, а в вакууме может закипать или расширяться.

Разработанный в рамках проекта SPEARS аккумулятор решает эту проблему благодаря использованию жесткого керамического или полимерного электролита.

В ходе испытаний в Исследовательском центре Лэнгли в Виргинии ученые зафиксировали следующие результаты:

Рабочий диапазон: батареи стабильно генерируют энергию при температуре от минус 60 до плюс 80 градусов по Цельсию.

Предельный режим: аккумуляторы сохранили способность работать при охлаждении до -80 градусов Цельсия, хотя и с пониженной производительностью.

Устойчивость к критическим температурам: ячейки выдержали температурный диапазон от -170 до +100 градусов Цельсия без каких-либо физических повреждений структуры.

Исследователи уточнили: при температуре -170 градусов батарея не генерирует ток, но остается невредимой. Для возобновления ее работы достаточно кратковременного подогрева.

Выдерживает до -170 °C: NASA создала батарею для выживания на Луне
Технология вертикальных солнечных батарей – VSAT (фото: NASA)

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Легкая техника для будущих миссий Artemis

Способность аккумуляторов выдерживать глубокое охлаждение без повреждений позволит упростить конструкцию космических аппаратов.

Луноходам и научным приборам больше не понадобятся тяжелые системы постоянного подогрева, потребляющие значительную часть энергии.

Новые аккумуляторы планируют использовать в лунных велосипедах, научном оборудовании и аварийных системах для астронавтов миссии Artemis.

Впоследствии технология может адаптироваться для авиации, беспилотников, электромобилей и портативной электроники уже на Земле.

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