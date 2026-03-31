Висадка вже близько? Десантники США масово прибувають на Близький Схід, - Reuters
Тисячі військових із елітної 82-ї повітрянодесантної дивізії армії США розпочали передислокацію на Близький Схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел видання, серед перекинутих сил – командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Ще раніше в цей регіон уже були направлені тисячі моряків і морських піхотинців.
Як повідомили джерела телеканалу Al Jazeera, прибуття десантників триватиме протягом тижня, і загалом чисельність контингенту становитиме близько 3 тисяч військовослужбовців дивізії.
Джерела Reuters зазначають, що рішення щодо введення військ на територію Ірану наразі не ухвалене.
Серед можливих сценаріїв розглядається встановлення контролю над островом Харг, через який проходить основна частина іранського нафтового експорту, а також гарантування безпеки судноплавства в Ормузька протока.
Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп розглядає можливість завершення операції проти Ірану, залишивши протоку закритою для морського руху.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що непрямі переговори між США та Іраном йдуть добре, додавши, що угода може бути укладена дуже швидко.
Але згодом він повідомив, що якщо Іран не погодиться на угоду і негайно не відкриє Ормузьку протоку, то США підірвуть і повністю знищать усі електростанції, нафтові свердловини і острів Харг. Причому вже цього разу він допустив, що угоди таки не буде.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт також повідомила, що США мають намір дотримуватися раніше озвучених термінів операції – 4-6 тижнів, 30 днів з яких уже минули.