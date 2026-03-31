Висадка вже близько? Десантники США масово прибувають на Близький Схід, - Reuters

09:54 31.03.2026 Вт
Сполучені Штати продовжують перекидати десантні підрозділи на Близький Схід
Фото: десантники США масово прибувають на Близький Схід (Getty Images)

Тисячі військових із елітної 82-ї повітрянодесантної дивізії армії США розпочали передислокацію на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп готовий закінчити війну проти Ірану навіть без відкриття Ормузької протоки, - WSJ

За даними джерел видання, серед перекинутих сил – командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Ще раніше в цей регіон уже були направлені тисячі моряків і морських піхотинців.

Як повідомили джерела телеканалу Al Jazeera, прибуття десантників триватиме протягом тижня, і загалом чисельність контингенту становитиме близько 3 тисяч військовослужбовців дивізії.

Джерела Reuters зазначають, що рішення щодо введення військ на територію Ірану наразі не ухвалене.

Серед можливих сценаріїв розглядається встановлення контролю над островом Харг, через який проходить основна частина іранського нафтового експорту, а також гарантування безпеки судноплавства в Ормузька протока.

Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп розглядає можливість завершення операції проти Ірану, залишивши протоку закритою для морського руху.

Завершення війни на Близькому Сході

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що непрямі переговори між США та Іраном йдуть добре, додавши, що угода може бути укладена дуже швидко.

Але згодом він повідомив, що якщо Іран не погодиться на угоду і негайно не відкриє Ормузьку протоку, то США підірвуть і повністю знищать усі електростанції, нафтові свердловини і острів Харг. Причому вже цього разу він допустив, що угоди таки не буде.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт також повідомила, що США мають намір дотримуватися раніше озвучених термінів операції – 4-6 тижнів, 30 днів з яких уже минули.

Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні
Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа по завершенню війни в Україні
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни