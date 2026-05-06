Не лакомство, а яд: что категорически нельзя давать ежам и чем подкормить их правильно

Помощь ежам едой "со стола" или "из холодильника" может обернуться болезнью и даже гибелью животного. Поэтому перед тем, как угостить колючего соседа, лучше узнать больше о безопасном для него рационе.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк .

Главное: Молоко под запретом : взрослые ежи его не усваивают, что вызывает вздутие, расстройство желудка и буквально отравление.

: взрослые ежи его не усваивают, что вызывает вздутие, расстройство желудка и буквально отравление. Опасное меню : авокадо и масло чайного дерева - ядовиты для ежей, а орехи могут серьезно поранить им десны.

: авокадо и масло чайного дерева - ядовиты для ежей, а орехи могут серьезно поранить им десны. Кости : давать ежам нельзя, ведь в них нет никакой питательной ценности (рыбьи кости - вообще могут быть смертельно опасными для животных).

: давать ежам нельзя, ведь в них нет никакой питательной ценности (рыбьи кости - вообще могут быть смертельно опасными для животных). Основа рациона : лучше всего кормить ежей специальными насекомыми (сверчками, тараканами, зоофобусами) или же качественными кормами для котят и щенков.

: лучше всего кормить ежей специальными насекомыми (сверчками, тараканами, зоофобусами) или же качественными кормами для котят и щенков. Продукты "из холодильника" : можно предложить куриное сердечко без жира, кусочек печени, сырое яйцо или нежирный творог.

: можно предложить куриное сердечко без жира, кусочек печени, сырое яйцо или нежирный творог. Важность воды: в жаркие дни ежам особенно нужна свежая вода, которую можно налить в любую кошачью (или похожую на нее) миску.

Чего нельзя давать ежам, чтобы не навредить

Самая распространенная ошибка украинцев, по словам эксперта, "давать взрослым ежам молоко".

"Они категорически не могут его усвоить. Это приводит к вздутию, расстройству желудка и буквальному отравлению", - подчеркнула зооволонтер.

Она рассказала, что люди могут давать этим животным молоко из-за того, что те его "упорно пьют". При этом большинство не видит, "как страдает животное потом".

"Я в таких случаях привожу аналогию с алкоголем: "Он точно не делает никого здоровее, но люди пьют", - поделилась Михайлюк.

Тогда (после такого сравнения) некоторые, по ее словам, "начинают понимать суть проблемы".

"О молоке повторюсь - категорически нельзя молока", - сообщила специалист.

Кроме того, ядовитыми для ежей являются:

авокадо;

масло чайного дерева.

Также не желательно, согласно информации зооволонтера, давать ежам орехи - из-за их текстуры.

Ведь "острые кусочки могут ранить десны, что приводит потом к воспалению".

"Кроме того, нельзя пытаться кормить маленьких ежат пока они не согреты и не имеют температуру тела хотя бы 37,2 градуса по Цельсию", - рассказала Михайлюк.

Острые кусочки пищи - опасны для ежей (фото: предоставлено РБК-Украина из архива ППЇ)

Другое распространенное, но недостоверное мнение - что с ежами стоит делиться костями (от мяса и даже рыбы).

"Кости давать категорически нельзя. В них нет ничего питательного для ежа. А рыбьи кости - вообще могут быть очень опасными для животных. Их никому нельзя давать", - подчеркнула специалист.

Она отметила также, что "рыбой ежи - не питаются" в целом.

Что лежит в основе рациона каждого ежа

Представительница ППЇ напомнила, что "ежи - насекомоядные животные", поэтому "лучший для них рацион - кормовые насекомые".

"Мы их заказываем в интернете, у поставщиков (поскольку в зоомагазинах можно найти только фасованные достаточно дорогие "порции")", - поделилась зооволонтер.

В топе "рейтинга" для ежей, по ее словам, банановый сверчок. Его за день можно давать "много".

Затем идут - туркменские тараканы, которые "также питательные, но не слишком жирные".

За ними стоит вспомнить о таких насекомых:

аргентинские и мадагаскарские тараканы ;

; зоофобусы (личинки большого мучного жука-чернотелки).

"В них много белка, они жирные. Поэтому в день можно около 3 штучек (чтобы не навредить печени животных)", - уточнила Михайлюк.

Кроме того, в качестве "снеков", ежам можно давать горстку сушеных или мороженых личинок черной львинки.

"Чисто похрустеть, поскольку питательных веществ в них немного", - отметила специлист.

Какие продукты "из холодильника" подойдут ежу

Если кормовых насекомых под рукой нет, а угостить колючего соседа хочется, можно предложить ему некоторые продукты "из холодильника":

куриное сердечко (срезав с него жир);

кусочек куриной печени (только не очень много);

куриную шейку;

куриное или перепелиное сырое яйцо;

даже кисломолочный нежирный творог.

"Не все ежи на такое согласятся, но некоторые - любят", - рассказала зооволонтер ППЇ.

Какой кошачий или собачий корм давать лучше всего

Михайлюк сообщила, что в некоторых случаях - в быту - "можно обойтись и готовыми кормами для животных".

При этом лучшими для кормления ежа станут:

Royal Canin (сухой или в виде паштета) для котят или стартер для щенков малых пород;

сухой корм Brit Care с насекомыми.

"Их состав больше всего подходит для пищеварительной системы ежа", - объяснила специалист.

Некоторый корм подходит ежам лучше, чем другой (фото: предоставлено РБК-Украина из архива ППЇ)

Существуют ли отдельные "ежовые лакомства"

По словам зооволонтера, лучшие "ежовые лакомства":

личинки;

насекомые.

"В сезон майских жуков, когда они уже отходят, у ежей настоящий праздник - они очень их любят", - рассказала специалист.

Кроме того, некоторые ежи "любят шелковицу".

"Лично я не видела, но наши подписчики часто рассказывают, что такое замечали", - поделилась Михайлюк.

Когда ежам нужна вода и во что ее можно налить

В завершение представительница ППЇ рассказала, что "воду во дворе для ежей оставлять нужно".

Особенно тогда, когда:

стоят жаркие дни;

рядом нет луж или естественных водоемов.

"Колючие - очень любят свежую водичку", - отметила специалист.

Ежу, по ее словам, доступна любая кошачья миска.

"Можно наливать в них, или во что-то подобное", - подытожила Михайлюк.