Норы не роют? Где на самом деле живут ежи и что может стать для них опасной "ловушкой"
Ежи часто поселяются неподалеку от людей или же "приходят в гости" на приусадебные участки. Однако где на самом деле они живут и каким опасностям подвергаются во время своих прогулок - важно понимать каждому.
Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.
Где на самом деле могут "кублиться" ежи
Эксперт рассказала, что в целом ежи "делают гнезда из листьев, веток и других материалов".
"Которые подходят для смягчения и утепления", - объяснила Михайлюк.
Несмотря на представление некоторых людей о том, якобы ежики "живут в норах", на самом деле "нор они - не роют".
"Вместо этого используют природные кучки "строительных материалов" для обустройства гнезда", - поделилась зооволонтер.
Это могут быть, по ее словам:
- спиленные ветки;
- скошенная трава;
- собранные листья и т.п.
"Основной критерий участка, чтобы там мог обустроиться еж - должно быть хоть немного зарослей и хащей", - уточнила специалист.
Следовательно, "на идеально выбритом газоне" - еж не приживется.
Что может стать "ловушкой" для этих животных
Михайлюк сообщила, что ловушкой на приусадебном участке (в саду или на огороде) для ежиков может стать практически что угодно.
"Это - "беда", а не зверушка. Иногда складывается впечатление, что еж как будто пытается "убиться обо все на свете", - признала специалист.
Еж, по ее словам, может:
- застрять в сетке;
- упасть в открытый водоем;
- запутаться в нитках;
- сделать гнездо под кочкой и не только.
"Это может быть что угодно. Человеческая фантазия не способна продумать все варианты, если честно", - поделилась зооволонтер.
Однако наиболее распространенную угрозу для ежей составляют все же:
- водоемы (которые не имеют трапика или пологого выхода);
- покосы (без предварительного осмотра участка на предмет ежового гнезда).
"Всего на самом деле не предусмотреть. Но эти два пункта - люди вполне могут контролировать, что значительно сократит риски для колючих", - подытожила Михайлюк.
Напомним, ранее мы рассказывали, куда исчезают воробьи, как мстят вороны и почему попугаи матюкаются.
Кроме того, мы объясняли, почему в Украине может быть гораздо меньше рысей, чем считалось.
Читайте также, какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животных.