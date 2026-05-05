Норы не роют? Где на самом деле живут ежи и что может стать для них опасной "ловушкой"

12:12 05.05.2026 Вт
2 мин
Нор как таковых - ежи не роют, предпочитая природные "стройматериалы"
aimg Ирина Костенко
Ежики - полезные соседи людей (фото иллюстративное: Getty Images)
Ежи часто поселяются неподалеку от людей или же "приходят в гости" на приусадебные участки. Однако где на самом деле они живут и каким опасностям подвергаются во время своих прогулок - важно понимать каждому.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.

Где на самом деле могут "кублиться" ежи

Эксперт рассказала, что в целом ежи "делают гнезда из листьев, веток и других материалов".

"Которые подходят для смягчения и утепления", - объяснила Михайлюк.

Несмотря на представление некоторых людей о том, якобы ежики "живут в норах", на самом деле "нор они - не роют".

"Вместо этого используют природные кучки "строительных материалов" для обустройства гнезда", - поделилась зооволонтер.

Это могут быть, по ее словам:

  • спиленные ветки;
  • скошенная трава;
  • собранные листья и т.п.

"Основной критерий участка, чтобы там мог обустроиться еж - должно быть хоть немного зарослей и хащей", - уточнила специалист.

Следовательно, "на идеально выбритом газоне" - еж не приживется.

Что может стать "ловушкой" для этих животных

Михайлюк сообщила, что ловушкой на приусадебном участке (в саду или на огороде) для ежиков может стать практически что угодно.

"Это - "беда", а не зверушка. Иногда складывается впечатление, что еж как будто пытается "убиться обо все на свете", - признала специалист.

Еж, по ее словам, может:

  • застрять в сетке;
  • упасть в открытый водоем;
  • запутаться в нитках;
  • сделать гнездо под кочкой и не только.

"Это может быть что угодно. Человеческая фантазия не способна продумать все варианты, если честно", - поделилась зооволонтер.

Однако наиболее распространенную угрозу для ежей составляют все же:

  • водоемы (которые не имеют трапика или пологого выхода);
  • покосы (без предварительного осмотра участка на предмет ежового гнезда).

"Всего на самом деле не предусмотреть. Но эти два пункта - люди вполне могут контролировать, что значительно сократит риски для колючих", - подытожила Михайлюк.

