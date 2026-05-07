Переносчики болезней? Действительно ли ежи опасны для людей и почему "пускают пену изо рта"

Ежи часто появляются рядом с людьми и домашними животными. Однако действительно ли можно назвать их опасными - знают не все.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк .

Главное: Реальная угроза : ежи переносят гельминтов (которыми могут "делиться" с людьми и другими животными) и регулярно "собирают" клещей в траве.

: ежи переносят гельминтов (которыми могут "делиться" с людьми и другими животными) и регулярно "собирают" клещей в траве. Миф о бешенстве : в Украине не зафиксировано случаев заражения через контакт с ежом.

: в Украине не зафиксировано случаев заражения через контакт с ежом. Пена изо рта : это не болезнь, а "маскировка" от хищников.

: это не болезнь, а "маскировка" от хищников. Риск столбняка : инфекцию можно подхватить даже через царапину, поэтому важно иметь актуальную прививку.

: инфекцию можно подхватить даже через царапину, поэтому важно иметь актуальную прививку. Совет специалиста: если ежу нужна помощь, брать его в руки стоит только в перчатках или через ткань.

Можно ли назвать ежей опасными

Эксперт рассказала, что в целом ежи - "животные-отшельники", которые "не очень любят, чтобы их трогали".

"Следовательно если их не "загонять в угол" и не пытаться развернуть колючий клубок - они радостно игнорируют всех окружающих", - объяснила Михайлюк.

В то же время она признала, что "ежи однозначно могут укусить". И зубы у них, по ее словам, достаточно острые, "приспособленные к разгрызанию крепкого хитина".

"Но опасными я бы их не назвала... Ежи - маленькие... И обычно выбирают стратегию бегства или защиты иглами", - поделилась зооволонтер.

Переносят ли они болезни и инфекции

Представительница ППЇ рассказала, что "ежи часто имеют целое разнообразие гельминтов". Поэтому "вполне могут передавать их домашним животным и людям".

"Если вдруг кто-то захочет что-либо поесть немытыми после ежа руками - сильно не советую (я видела мазок под микроскопом - очень богатый внутренний мир)", - отметила эксперт.

При этом "теория" о том, что ежи - переносчики бешенства - действительности не соответствует.

"Насчет бешенства - пока что нам неизвестно о задокументированных случаях больных ежей, или же о заражении через контакт с ежом в Украине", - сообщила зооволонтер.

Это, по ее мнению, "просто распространенная "пугалка".

"Чего стоит остерегаться, так это столбняка (смертельно опасной инфекционной болезни, которая поражает нервную систему, - Ред.). Но его с той же вероятностью можно "поймать" через случайную царапину о какой-то забор на улице", - отметила Михайлюк.

Она напомнила также, что украинцам стоит следить за прививками и возобновить их в случае необходимости (если от прошлой вакцинации прошло более 10 лет).

"В Украине последнюю прививку подростки получают в 16 лет и в дальнейшем контролируют это сами, без напоминания школьной медсестры", - объяснила ежовед.

Правда ли, что ежи могут "пускать пену изо рта"

Ситуация, когда еж "пускает пену изо рта", по словам Михайлюк, вполне реальна.

"Действительно, они такое делают. И ужасно пугают этим неподготовленных людей", - констатировала она.

Зооволонтер признала, что выглядит этот процесс достаточно "причудливо".

"Колючее тельце выгибается под неестественным углом, ежинку "корячит и выкручивает", идет пена (ужас, бешенство, паника). На самом же деле это - маскировочный механизм", - сообщила специалист.

Она уточнила, что еж просто "вспенивает" ароматную субстанцию из воздуха и слюны", а затем - "наносит ее на себя".

"Так он становится более незаметным для хищников в своей местности", - объяснила эксперт.

Правда ли, что ежи - "губки" для клещей?

"К сожалению, это так", - признала Михайлюк.

Она уточнила, что с одного ежа "можно поснимать с десяток клещей, а то и больше".

"Клещи обитают в траве, а ежи передвигаются на ее уровне. Так и "срывают клещевой джек-пот", - добавила специалист.

В целом, по ее словам, "ежей лучше не трогать" (ведь они этого не любят).

"Но если кто-то нашел обессиленное или раненое животное - лучше брать его в перчатках, или же через ткань. Никогда нельзя исключать риск уколоться, или же быть укушенным", - подытожила зооволонтер.