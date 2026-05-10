Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios

В субботу госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретились с премьер-министр Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани, чтобы поговорить на тему сделки с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как известно, США и Иран ведут переговоры по одностраничному меморандуму о прекращении войны и создании основы для более детальных переговоров. Катар в этом вопросе играют ключевую роль в посредничестве между сторонами.

И хоть Пакистан с самого начала войны выступал в качестве официального посредника между США и Ираном, но катарцы действовали за кулисами.

По словам источников, встреча (видимо Рубио и Уиткоффа с премьером Катара) была посвящена обсуждению путей достижения меморандума о взаимопонимании, который положит конец войне.

Один из источников сказал, что Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия работают сообща, чтобы добиться соглашения.

"Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении соглашения", - сказал источник.