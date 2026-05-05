Ближайший врач не поможет? Как распознать больного ежа и что с ним делать дальше

18:52 05.05.2026 Вт
Обычная ветеринарная клиника колючего пациента может не принять, поэтому действовать придется иначе
aimg Ирина Костенко
В некоторых случаях ежа даже можно забрать домой (фото: предоставлено РБК-Украина из архива ППЇ)
Иногда встреча с ежом может сигнализировать человеку о том, что животному необходима помощь. Поэтому стоит разобраться, по каким признакам распознать беду и как действовать в такой ситуации.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.

Как отличить здорового ежа от больного

Эксперт рассказала, что чаще всего "здоровый еж пытается избежать контакта с человеком".

При этом он либо убегает, либо скручивается, или даже "громко пыхтит".

"Если же вы встретили ежа, который просто лежит (не убегает и не скручивается), или же слабо передвигается, или выглядит маленьким и обессиленным, или имеет заметные раны, или бегает по кругу - это повод позаботиться о нем", - посоветовала зооволонтер.

Не нормально также, по ее словам, если ежик "гуляет" днем, на солнце.

"Особенно если замеченный днем еж не пытается немедленно избежать контакта", - добавила Михайлюк.

Как правильно "подойти" к животному в беде

Специалист напомнила, что в целом "ежей лучше не трогать", ведь "они этого не любят".

"Но если кто-то нашел обессиленное или раненое животное" - ему нужно, конечно, помочь.

При этом брать его лучше:

  • либо в перчатках;
  • либо "через ткань".

"Никогда нельзя исключать риск уколоться, или же быть укушенным", - признала Михайлюк.

Она рассказала, что для того, чтобы поднять животное с земли и пересадить, нужно "осторожненько, двумя раскрытыми ладонями "зайти" по бокам и "поднырнуть под пузико".

"Главное - беречь пальцы в таком положении. Поскольку так еж может до них дотянуться и укусить", - посоветовала эксперт.

Как действовать дальше и к кому можно обращаться

Сегодня в Украине, по словам Михайлюк, "довольно печальная ситуация с ветеринарной помощью ежам".

"Это - не типичное животное, поэтому мало кто на самом деле разбирается в особенностях их организма", - объяснила она.

Следовательно, ветеринарные клиники обычно не принимают ежей (как и других диких животных).

"В Киеве есть несколько специалистов, с которыми мы сотрудничаем... С несколькими клиниками (буквально 3-4 по городу), где есть врачи, которые разбираются в колючих", - сообщила зооволонтер.

Но это, согласно ее информации, "большое исключение из общего массива заведений, в которых таких пациентов не принимают".

"Есть также наша ветеринар в Харькове. Кроме того, помощь ежам могут предоставить в Полтаве", - поделилась Михайлюк.

В помощи могут нуждаться как взрослые ежи, так и юные особи (фото: предоставлено РБК-Украина из архива ППЇ)

Тем временем из общественных организаций, ППЇ - единственная, которая специализируется конкретно на ежах.

Именно к ее специалистам можно обратиться за консультацией насчет лечения или содержания найденного животного.

В отдельных случаях ППЇ принимает ежей у себя.

"Берем обычно тех, кому нужен специфический уход и регулярная медицинская помощь", - объяснила Михайлюк.

Найти контакты ППЇ украинцы могут как в соцсетях, так и на сайте.

"К нам можно обратиться в любое время (если нашли ежика). Хотя ночью, конечно, желательно звонить только в критических случаях (когда помощь нужна срочно)", - подчеркнула зооволонтер.

В завершение она напомнила, что в Киеве действует также KARG (Kyiv Animal Rescue Group) - Команда спасения животных.

"Они не берут животных на передержку и лечение, но могут помочь с перемещением по Киеву и Киевской области (с транспортировкой в клинику)", - подытожила специалист.

