Дальность до 855 км. Производитель "Фламинго" анонсировал разработку новых ракет
Украинская компания Fire Point объявила о разработке двух новых баллистических ракет - FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".
На пресс-конференции на международной выставке MSPO в Польше компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет.
Баллистическая ракета FP-7 будет запускаться с наземной установки. Основные параметры:
-
дальность действия - до 200 км;
-
скорость - до 1500 м/с;
-
время полета - 250 секунд;
-
высота полета - 65 км;
-
максимальная нагрузка - 150 кг;
-
точность - 14 м.
Другая новая разработка Fire Point - ракета FP-9, которая также будет стартовать с наземной установки. Ее характеристики значительно мощнее:
-
дальность действия - до 855 км;
-
скорость - 2200 м/с;
-
высота полета - 70 км;
-
максимальная нагрузка - 800 кг;
-
время полета - 520 секунд;
-
точность - 20 м.
Фото: баллистические ракеты Fire Point (Милитарный)
Напомним, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk. Ракета очень удачно прошла государственные испытания.
Так, ракеты "Фламинго" уже успели поразить российские цели во временно оккупированном Крыму. Под удар попала база российских пограничников, которыми руководит Федеральная служба безопасности РФ.
Известно, что топливо для "Фламинго" будут производить в Дании. Производство топлива будет расположено рядом с авиабазой Скридструп в Дании, где расположен датский флот истребителей F-16.