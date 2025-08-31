Ракеты "Фламинго" поразили объекты ФСБ в оккупированном Крыму, - СМИ
Украинские ракеты "Фламинго" поразили российские цели во временно оккупированном Крыму. Под удар попала база российских пограничников, которыми руководит Федеральная служба безопасности РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание"Милитарный".
Отмечается, что ударом ракет были поражены пограничная застава и база патрульных катеров вблизи Армянска в Крыму. Собственные источники рассказали изданию, что удар нанесли ракетами "Фламинго", тогда как СМИ ранее писали о ракетах "Нептун".
Утром 30 августа несколько ракет прилетело по российским объектам. Видео запуска ракет было опубликовано в сети украинским мониторинговым каналом "Николаевский Ванек": с украинского побережья запустили три ракеты. Ни одну россиянам не удалось перехватить.
На спутниковых снимках, которые также уже появились в сети, можно увидеть, что уничтожено главное здание заставы, а территория вокруг выжжена пожаром. Больше разглядеть не удается из-за крайне низкого качества съемки.
Фото: последствия удара по объектам ФСБ в Крыму (Милитарный)
Российские СМИ пишут, что в результате удара были повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках, погиб один россиянин. Россияне ошибочно приписали атаку украинским крылатым ракетам "Нептун".
Отметим, ракетный удар по Армянску стал частью комбинированного удара Сил обороны Украины по Крыму. В результате удара в Симферополе были уничтожены два вертолета россиян. А подразделение "Примары" отчиталось об уничтожении российской ПВО на полуострове.
Ракеты "Фламинго"
Отметим, недавно мы писали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk. Ракета очень удачно прошла государственные испытания.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".