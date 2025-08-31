Ракеты "Фламинго" поразили объекты ФСБ в оккупированном Крыму, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный ".

Отмечается, что ударом ракет были поражены пограничная застава и база патрульных катеров вблизи Армянска в Крыму. Собственные источники рассказали изданию, что удар нанесли ракетами "Фламинго", тогда как СМИ ранее писали о ракетах "Нептун".

Утром 30 августа несколько ракет прилетело по российским объектам. Видео запуска ракет было опубликовано в сети украинским мониторинговым каналом "Николаевский Ванек": с украинского побережья запустили три ракеты. Ни одну россиянам не удалось перехватить.

На спутниковых снимках, которые также уже появились в сети, можно увидеть, что уничтожено главное здание заставы, а территория вокруг выжжена пожаром. Больше разглядеть не удается из-за крайне низкого качества съемки.

Фото: последствия удара по объектам ФСБ в Крыму (Милитарный)

Российские СМИ пишут, что в результате удара были повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках, погиб один россиянин. Россияне ошибочно приписали атаку украинским крылатым ракетам "Нептун".