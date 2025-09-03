Топливо для дальнобойных ракет "Фламинго" будут производить в Дании
Украинская компания Fire Point будет впервые производить ракетное топливо за рубежом. Именно эта компания разработала ракеты "Фламинго".
Об этом заявило датское правительство, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что производство топлива будет расположено рядом с авиабазой Скридструп в Дании, где находится датский флот истребителей F-16.
"Это протянутая рука помощи Украине в ее борьбе за безопасность, собственную независимость и, не в последнюю очередь, за возможность жить в мире", - подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Стоит заметить, что для Fire Point это будет первый опыт производства своей продукции за рубежом.
Ракеты "Фламинго"
Напомним, только несколько недель назад стало известно, что Украина начала серийное производство дальнобойных ракет "Фламинго".
Ее характеристики довольно впечатляющие. В частности, радиус действия ракеты - 3 тысячи километров.
При этом ее максимальная скорость - 950 км/ч, размах крыла - 6 метров, а вес боевой части - 1 тонна.
31 августа в СМИ появились слухи о том, что такая ракета ударила по вражеским целям во временно оккупированном Крыму. Речь о базе российских пограничников.