Дальність до 855 км. Виробник "Фламінго" анонсував розробку нових ракет

Україна, Четвер 04 вересня 2025 14:31
Дальність до 855 км. Виробник "Фламінго" анонсував розробку нових ракет Фото: Україна розробляє нову балістику та системи ППО (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Українська компанія Fire Point оголосила про розробку двох нових балістичних ракет - FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний".

На пресконференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет.

Балістична ракета FP-7 запускатиметься з наземної установки. Основні параметри:

  • дальність дії - до 200 км;

  • швидкість - до 1500 м/с;

  • час польоту - 250 секунд;

  • висота польоту - 65 км;

  • максимальне навантаження - 150 кг;

  • точність - 14 м.

Інша нова розробка Fire Point - ракета FP-9, яка також стартуватиме з наземної установки. Її характеристики значно потужніші:

  • дальність дії - до 855 км;

  • швидкість - 2200 м/с;

  • висота польоту - 70 км;

  • максимальне навантаження - 800 кг;

  • час польоту - 520 секунд;

  • точність - 20 м.

Дальність до 855 км. Виробник &quot;Фламінго&quot; анонсував розробку нових ракетФото: балістичні ракети Fire Point (Мілітарний)

Нагадаємо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk. Ракета дуже вдало пройшла державні випробування.

Так, ракети "Фламінго" уже встигли уразити російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.

Відомо, що паливо для "Фламінго" вироблятимуть у Данії. Виробництво палива буде розташоване поруч з авіабазою Скрідструп у Данії, де розташований данський флот винищувачів F-16.

