Выплаты за февраль стартовали: как проверить свой "Национальный кэшбэк" в "Дії"

14:37 07.04.2026 Вт
2 мин
Куда можно потратить накопленный в феврале кэшбэк?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцам начали начислять кэшбэк за февраль (Getty Images)

В Украине начали выплаты по программе "Национальный кэшбек" за февраль 2026 года. Средства получат более 4,46 млн граждан.

Главное:

  • Деньги за февраль 2026 года получат более 4,46 млн украинцев.
  • С 1 марта действуют ставки 15% и 5%.
  • С 20 марта программа охватила 190 сетей АЗС, где кэшбек уже получили 1,3 млн водителей.
  • В приложении обновили главный экран сервиса и добавили удобный сканер штрихкодов для проверки товаров.
  • Средства можно потратить на коммуналку, лекарства, книги или задонатить на ВСУ.

Обновленные условия и выплаты за февраль

В "Дії" обращают внимание на то, что с 1 марта 2026 года программа работает по новым правилам дифференцированного начисления средств. Процент возврата зависит от категории товара:

  • 15% - для товаров с высокой долей импорта;
  • 5% - для категорий, где позиции украинских производителей традиционно сильные.

Кроме того, с 20 марта кэшбек распространился на топливо. К программе уже присоединились почти 190 сетей АЗС, а услугой успели воспользоваться более 1,3 млн украинцев.

Как проверить размер кэшбэка в "Дії"

Для удобства пользователей в приложении обновили главный экран сервиса. Теперь отслеживать начисления стало проще. Чтобы узнать точный процент возврата за конкретный товар, воспользуйтесь сканером:

  • откройте "Дію" - раздел "Сервисы",
  • выберите "Национальный кэшбэк";
  • нажмите на "Сканер штрихкодов" в правом нижнем углу.

На что можно потратить средства

Полученные выплаты имеют целевое назначение. Украинцы могут тратить их на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение лекарств, украинских продуктов питания и книг;
  • донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.

РБК-Украина ранее рассказывало, что кэшбек за топливо украинцы смогут получить до 1 мая только на АЗС, которые присоединились к программе.

Напомним, украинцы получили выплаты по программе "Национальный кэшбек" за январь в конце марта. Тогда деньги поступили на счета более 4,1 млн пользователей программы.

