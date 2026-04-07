Выплаты за февраль стартовали: как проверить свой "Национальный кэшбэк" в "Дії"

В Украине начали выплаты по программе "Национальный кэшбек" за февраль 2026 года. Средства получат более 4,46 млн граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
В "Дії" обращают внимание на то, что с 1 марта 2026 года программа работает по новым правилам дифференцированного начисления средств. Процент возврата зависит от категории товара:
Кроме того, с 20 марта кэшбек распространился на топливо. К программе уже присоединились почти 190 сетей АЗС, а услугой успели воспользоваться более 1,3 млн украинцев.
Для удобства пользователей в приложении обновили главный экран сервиса. Теперь отслеживать начисления стало проще. Чтобы узнать точный процент возврата за конкретный товар, воспользуйтесь сканером:
Полученные выплаты имеют целевое назначение. Украинцы могут тратить их на:
РБК-Украина ранее рассказывало, что кэшбек за топливо украинцы смогут получить до 1 мая только на АЗС, которые присоединились к программе.
Напомним, украинцы получили выплаты по программе "Национальный кэшбек" за январь в конце марта. Тогда деньги поступили на счета более 4,1 млн пользователей программы.