Виплати за лютий стартували: як перевірити свій "Національний кешбек" у "Дії"

В Україні розпочали виплати за програмою "Національний кешбек" за лютий 2026 року. Кошти отримають понад 4,46 млн громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
У "Дії" звертають увагу на те, що з 1 березня 2026 року програма працює за новими правилами диференційованого нарахування коштів. Відсоток повернення залежить від категорії товару:
Крім того, з 20 березня кешбек поширився на пальне. До програми вже приєдналися майже 190 мереж АЗС, а послугою встигли скористатися понад 1,3 млн українців.
Для зручності користувачів у застосунку оновили головний екран сервісу. Тепер відстежувати нарахування стало простіше. Щоб дізнатися точний відсоток повернення за конкретний товар, скористайтеся сканером:
Отримані виплати мають цільове призначення. Українці можуть витрачати їх на:
РБК-Україна раніше розповідало, що кешбек за пальне українці зможуть отримати до 1 травня лише на АЗС, які долучилися до програми.
Нагадаємо, українці отримали виплати за програмою "Національний кешбек" за січень наприкінці березня. Тоді гроші надійшли на рахунки понад 4,1 млн користувачів програми.