Кэшбек за январь начислят миллионам украинцев: когда придут деньги

18:42 27.03.2026 Пт
2 мин
Кэшбэк получат более 4,1 млн пользователей приложения
aimg Елена Чупровская
Фото: Кэшбек за январь начисляют миллионам украинцев: появились детали (Getty Images)

С 27 марта миллионы украинцев получат деньги на карты "Национального кэшбэка". Это выплата за покупки в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

Читайте также: Ценовой шок на АЗС: в Кабмине объяснили, почему "топливный кэшбэк" стал единственным выходом

Выплаты коснутся тех, кто накопил более 2 гривен и заранее выбрал карту для выплат в Дії. Вскоре также начнутся выплаты за февраль.

Со старта программы украинцы приобрели товаров в рамках "Национального кэшбека" на сумму более 67,38 млрд гривен.

Новые правила: два уровня кэшбека

С 1 марта программа работает по обновленной модели с двумя ставками.

15% - на украинские товары в категориях с высокой долей импорта:

  • косметика, средства гигиены, бытовая химия
  • товары для дома, ремонта, строительства
  • одежда, обувь, канцелярия, товары для животных
  • твердые и мягкие сыры, некоторые макароны и крупы

5% - там, где украинские производители имеют сильные позиции:

  • сладости, напитки, снеки, масло, мясо
  • молочные продукты (кроме сыров), овощи, фрукты
  • рыба, консервы, замороженные продукты
  • аптечные товары, соусы, приправы, приправы

Проверить, какой процент начисляется на конкретный товар, можно на портале "Зроблено в Україні" или через сканер штрихкодов в Дії.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства можно направить на:

  • оплату коммунальных и почтовых услуг
  • покупку продуктов, лекарств и медизделий украинского производства
  • приобретение книг и печатной продукции
  • донат на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ

Как подключиться к программе

Для участия нужно сделать три шага:

  1. Открыть карту для выплат в банке-партнере.
  2. Предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях с карт для покупок.
  3. В Дії в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек".

Важно: кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров-участников программы.

Кэшбек теперь и на топливо

С 20 марта в программе появилось новое направление - компенсация за топливо на АЗС-участниках:

  • 15% - дизель
  • 10% - бензин
  • 5% - автогаз

К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС - от крупных до локальных.

Однако есть ограничения - такие "бонусы" доступны только до 1 мая.

Тем временем премьер Украины Юлия Свириденко успокоила украинцев - дефицита на заправках точно не будет. Ажиотаж постепенно спадает.

