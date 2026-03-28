5% или 15%: как в "Дії" проверить размер начисления кэшбэка за товар
С 1 марта в Украине изменились правила начисления "Национального кэшбэка". Теперь размер выплаты за покупку отечественных товаров составляет 5% или 15% в зависимости от категории продукции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.
Главное:
- Максимальный кэшбек в 15% начисляют на обувь, одежду, косметику и бытовую химию.
- Стандартный кэшбек в 5% действует на большинство продуктов питания, лекарства и товары для сада.
- Проверить размер начисления можно мгновенно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
Как работает обновленная программа
Правительство дифференцировало ставки, чтобы поддержать украинских производителей в нишах с высокой долей импорта. Для начисления повышенного кэшбэка выбраны категории, где местным брендам сложнее конкурировать с иностранными аналогами.
Чтобы не запоминать сложные списки товаров, пользователям советуют использовать встроенный инструмент в государственном приложении.
Как воспользоваться сканером в "Дії"
Для проверки товара непосредственно у полки магазина необходимо выполнить несколько шагов:
- Откройте приложение и перейдите в раздел"Сервисы" -"Национальный кэшбэк".
- Нажмите на иконку сканера в нижнем правом углу экрана.
- Наведите камеру смартфона на штрихкод выбранного продукта.
Система за несколько секунд отобразит, участвует ли товар в программе и какой именно процент вернется на специальную карту.
