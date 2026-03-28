5% или 15%: как в "Дії" проверить размер начисления кэшбэка за товар

08:00 28.03.2026 Сб
2 мин
За какой товар можно получить самые большие выплаты?
aimg Василина Копытко
5% или 15%: как в "Дії" проверить размер начисления кэшбэка за товар

С 1 марта в Украине изменились правила начисления "Национального кэшбэка". Теперь размер выплаты за покупку отечественных товаров составляет 5% или 15% в зависимости от категории продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.

Главное:

  • Максимальный кэшбек в 15% начисляют на обувь, одежду, косметику и бытовую химию.
  • Стандартный кэшбек в 5% действует на большинство продуктов питания, лекарства и товары для сада.
  • Проверить размер начисления можно мгновенно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

Как работает обновленная программа

Правительство дифференцировало ставки, чтобы поддержать украинских производителей в нишах с высокой долей импорта. Для начисления повышенного кэшбэка выбраны категории, где местным брендам сложнее конкурировать с иностранными аналогами.

Чтобы не запоминать сложные списки товаров, пользователям советуют использовать встроенный инструмент в государственном приложении.

Как воспользоваться сканером в "Дії"

Для проверки товара непосредственно у полки магазина необходимо выполнить несколько шагов:

  • Откройте приложение и перейдите в раздел"Сервисы" -"Национальный кэшбэк".
  • Нажмите на иконку сканера в нижнем правом углу экрана.
  • Наведите камеру смартфона на штрихкод выбранного продукта.

Система за несколько секунд отобразит, участвует ли товар в программе и какой именно процент вернется на специальную карту.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
