Выплаты бизнесу увеличиваются: кто и как может получить до 30 миллионов за поврежденное имущество
Правительство расширяет программу страхования военных рисков для предпринимателей. Компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество - существенно увеличивают, а некоторые важные правила - обновляют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
Главное:
- Новый лимит: предельные компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах выросли до 30 млн гривен.
- Покрытие: программа распространяется не только на здания, но и на производственное оборудование, инструменты и инженерные сети.
- Гибкие условия: предприниматели, которые уже подали заявки, могут уточнить их (и даже увеличить заявленную сумму возможных убытков) до 1 мая 2026 года.
Как меняется программа страхования военных рисков
Глава КМУ рассказала, что правительство продолжает совершенствовать инструменты поддержки, учитывая обратную связь и реальные потребности бизнеса.
Так, по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах:
- увеличивается предельная сумма компенсации - с 10 млн гривен до 30 млн гривен;
- отменяется норма, по которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или иной государственной поддержки;
- дается возможность предприятиям, которые уже подали заявки, уточнить их до 1 мая 2026 года (в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения).
Кроме того, по направлению компенсации страховой премии (для остальной территории страны):
- увеличивается предельная сумма компенсации - с 1 млн гривен до 3 млн гривен;
- ускоряется возможность получить поддержку - подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования;
- если договор предусматривает уплату страховой премии частями, компенсация также будет выплачиваться частями - пропорционально уплаченным платежам.
"С начала действия программы, с 1 января 2026 года, уже есть первые результаты", - поделилась Свириденко.
Так, по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявления, из которых 20 - уже подтверждено на 166,5 млн гривен.
Между тем по направлению компенсации страховой премии - подано 21 заявление.
Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)
На кого рассчитана программа частичной компенсации
Участниками программы частичной компенсации стоимости имущества могут стать:
- физические лица-предприниматели или юридические лица (кроме субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики);
- если их имущество находится на территориях повышенного риска;
- если это имущество не является поврежденным или уничтоженным (на момент присоединения к программе).
То есть программа направлена на то, чтобы субъект хозяйствования мог заранее приобщиться к механизму частичной компенсации возможных будущих убытков.
Подать заявление об участии в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества предприниматели могут онлайн (удаленно) - по соответствующей ссылке.
Начало подачи заявления об участии в программе (скриншот: pk.eca.gov.ua)
Важно помнить также, что участие в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества:
- является добровольным;
- осуществляется заявителем на платной основе - путем единовременной уплаты взноса в размере 0,5% общей суммы вероятного ущерба.
На какое имущество распространяется программа
Программа частичной компенсации стоимости имущества распространяется:
- на здания и сооружения (производственные, административные, складские и т.д.);
- на отдельные помещения, являющиеся частью зданий (офисы, цеха);
- на объекты незавершенного строительства (строительство которых начато после 1 января 2021 г.);
- на внешние и внутренние инженерные коммуникации и оборудование (системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и т. п.).
При условии, что они принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и используются им при осуществлении основной деятельности (или использовались до повреждения/уничтожения).
Кроме того, программа распространяется на производственное оборудование:
- машины;
- аппараты;
- инструменты;
- устройства;
- оборудование.
Если они принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и используются (использовались до повреждения/ уничтожения) им в основной деятельности при выполнении работ, изготовлении продукции или предоставлении услуг.
На какие территории распространяется программа
Программа распространяется на имущество субъектов хозяйствования, расположенное на территориях повышенного военного риска, определенных правительством:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область.
За исключением временно оккупированных территорий.
В каких случаях можно получить компенсацию
Получить компенсацию за повреждение или уничтожение имущества предприниматели могут тогда, когда оно пострадало в результате военных рисков:
- прямого и/или опосредованного воздействия различных видов оружия (вооружения) - включая ракеты, беспилотные летательные аппараты (дроны) любых типов, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны, средства противоракетной обороны и т.д;
- прямого и/или опосредованного воздействия обломков такого оружия (вооружения);
- пожара, взрыва, ударной волны - вследствие прямого и/или опосредованного воздействия перечисленного оружия (вооружения), и/или их обломков.
