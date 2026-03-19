Выплаты бизнесу увеличиваются: кто и как может получить до 30 миллионов за поврежденное имущество

Правительство расширяет программу страхования военных рисков для предпринимателей. Компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество - существенно увеличивают, а некоторые важные правила - обновляют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Главное: Новый лимит : предельные компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах выросли до 30 млн гривен.

: предельные компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах выросли до 30 млн гривен. Покрытие : программа распространяется не только на здания, но и на производственное оборудование, инструменты и инженерные сети.

: программа распространяется не только на здания, но и на производственное оборудование, инструменты и инженерные сети. Гибкие условия: предприниматели, которые уже подали заявки, могут уточнить их (и даже увеличить заявленную сумму возможных убытков) до 1 мая 2026 года.

Как меняется программа страхования военных рисков

Глава КМУ рассказала, что правительство продолжает совершенствовать инструменты поддержки, учитывая обратную связь и реальные потребности бизнеса.

Так, по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах:

увеличивается предельная сумма компенсации - с 10 млн гривен до 30 млн гривен;

отменяется норма, по которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или иной государственной поддержки;

дается возможность предприятиям, которые уже подали заявки, уточнить их до 1 мая 2026 года (в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество, если оно было включено в программу на дату повреждения или уничтожения).

Кроме того, по направлению компенсации страховой премии (для остальной территории страны):

увеличивается предельная сумма компенсации - с 1 млн гривен до 3 млн гривен;

ускоряется возможность получить поддержку - подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования;

если договор предусматривает уплату страховой премии частями, компенсация также будет выплачиваться частями - пропорционально уплаченным платежам.

"С начала действия программы, с 1 января 2026 года, уже есть первые результаты", - поделилась Свириденко.

Так, по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявления, из которых 20 - уже подтверждено на 166,5 млн гривен.

Между тем по направлению компенсации страховой премии - подано 21 заявление.

Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

На кого рассчитана программа частичной компенсации

Участниками программы частичной компенсации стоимости имущества могут стать:

физические лица-предприниматели или юридические лица (кроме субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики);

если их имущество находится на территориях повышенного риска;

если это имущество не является поврежденным или уничтоженным (на момент присоединения к программе).

То есть программа направлена на то, чтобы субъект хозяйствования мог заранее приобщиться к механизму частичной компенсации возможных будущих убытков.

Подать заявление об участии в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества предприниматели могут онлайн (удаленно) - по соответствующей ссылке.

Начало подачи заявления об участии в программе (скриншот: pk.eca.gov.ua)

Важно помнить также, что участие в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества:

является добровольным;

осуществляется заявителем на платной основе - путем единовременной уплаты взноса в размере 0,5% общей суммы вероятного ущерба.

На какое имущество распространяется программа

Программа частичной компенсации стоимости имущества распространяется:

на здания и сооружения (производственные, административные, складские и т.д.);

на отдельные помещения, являющиеся частью зданий (офисы, цеха);

на объекты незавершенного строительства (строительство которых начато после 1 января 2021 г.);

на внешние и внутренние инженерные коммуникации и оборудование (системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и т. п.).

При условии, что они принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и используются им при осуществлении основной деятельности (или использовались до повреждения/уничтожения).

Кроме того, программа распространяется на производственное оборудование:

машины;

аппараты;

инструменты;

устройства;

оборудование.

Если они принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности и используются (использовались до повреждения/ уничтожения) им в основной деятельности при выполнении работ, изготовлении продукции или предоставлении услуг.

На какие территории распространяется программа

Программа распространяется на имущество субъектов хозяйствования, расположенное на территориях повышенного военного риска, определенных правительством:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

За исключением временно оккупированных территорий.

В каких случаях можно получить компенсацию

Получить компенсацию за повреждение или уничтожение имущества предприниматели могут тогда, когда оно пострадало в результате военных рисков: