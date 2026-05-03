Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ

12:55 03.05.2026 Вс
Враг пытался отвлечь внимание ПВО
aimg Татьяна Степанова
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ Фото: россияне запускали на Киевщину дроны-имитаторы "Пародия" (t.me/serhii_flash)
Атака России на Киевскую область вечером 2 мая была нетипичной. Оккупанты применили дроны-имитаторы "Пародия", чтобы отвлечь внимание ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Вчерашняя атака дронов на Киевскую область отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид беспилотников", - сообщил "Флеш".

По его словам, враг, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил дроны-имитаторы "Пародия".

Задача такого дрона - отвлекать внимание украинской ПВО, поэтому десятки таких беспилотников кружили над территорией Киевщины.

Фото: россияне 2 мая запускали на Киевщину дроны-имитаторы "Пародия" (t.me/serhii_flash)

"Противник постоянно испытывает новые тактики применения дронов. Задача Сил обороны - анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", - отметил советник министра обороны.

Напомним, вечером 2 мая в Киеве раздавались взрывы. Работала противовоздушная оборона - город атаковали российские дроны.

Вечером мониторы зафиксировали большое количество беспилотников, которые держали курс на столицу.

В 16:30 Воздушные силы сообщили об угрозе подлета вражеских беспилотников. Атака продолжалась до ночи. Силы ПВО успешно отработали по вражеским дронам.

Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина