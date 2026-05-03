Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ

Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Атака России на Киевскую область вечером 2 мая была нетипичной. Оккупанты применили дроны-имитаторы "Пародия", чтобы отвлечь внимание ПВО.

"Вчерашняя атака дронов на Киевскую область отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид беспилотников", - сообщил "Флеш". По его словам, враг, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил дроны-имитаторы "Пародия". Задача такого дрона - отвлекать внимание украинской ПВО, поэтому десятки таких беспилотников кружили над территорией Киевщины. Фото: россияне 2 мая запускали на Киевщину дроны-имитаторы "Пародия" (t.me/serhii_flash) "Противник постоянно испытывает новые тактики применения дронов. Задача Сил обороны - анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", - отметил советник министра обороны.