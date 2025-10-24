ua en ru
Украинскому бизнесу будут компенсировать военные риски: правительство запускает новый механизм

Украина, Пятница 24 октября 2025 18:12
Украинскому бизнесу будут компенсировать военные риски: правительство запускает новый механизм
Автор: Валерий Ульяненко

Кабинет министров Украины запускает механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Он покрывает убытки от ракетных и дроновых ударов, обломков ПВО, взрывов и ударной волны, а также пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Юлии Свириденко.

По ее словам, предприятия в прифронтовых регионах будут получать компенсации за поврежденное или уничтоженное вражескими атаками имущество до 10 млн гривен. Возмещение произойдет после фиксации убытков и представления документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

В то же время по всей Украине будет действовать механизм, согласно которому по модели, подобной "5-7-9%", будет компенсироваться часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков, чтобы снизить тариф для бизнеса до 1%.

"Например, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки - но не более 1 млн грн в год", - пояснила Свириденко.

Как подать заявку

Подача заявок осуществляется онлайн на сайте ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" или на платформе Дія.Бізнес.

Премьер подчеркнула, что после выплаты компенсации государство получит право требовать от РФ возмещения убытков в пределах этой суммы.

"Бизнес требовал этого инструмента с первых месяцев полномасштабной войны: без страхования военных рисков невозможно планировать работу и восстановление", - сказала она.

Свириденко добавила, что за последний год вражеские обстрелы объектов бизнеса выросли более чем в три раза.

Напомним, лидеры стран Европейского Союза подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько потребуется.

Еврокомиссия представит варианты финансирования, чтобы Киев мог продолжать оборону и борьбу за справедливый и устойчивый мир в 2026-2027 годах.

