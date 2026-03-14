Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньги
Программу энергоподдержки ФОПов в Украине существенно обновили. Перечень КВЭДов - расширили, а сроки подачи заявок для бизнеса - продлили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
- Времени стало больше: срок приема заявок продлили, поэтому предприниматели получили дополнительную "фору".
- Новые возможности: список видов деятельности, которые дают право на выплаты, расширили новыми КВЭДами.
- Простые правила: подать заявку на участие в программе можно онлайн - "в несколько кликов".
- Денежный вопрос: размер выплаты зависит от количества официально трудоустроенных лиц.
- Целевое направление: полученные деньги можно потратить как на покупку оборудования, так и на оплату счетов за свет.
Сколько средств уже получил бизнес
Недавно Кабинет министров Украины принял проект постановления, который предусматривает существенное обновление программы "Энергоподдержка ФОП" - одноразовой денежной помощи для обеспечения энергонезависимости малого бизнеса.
В Минэкономики отметили, что эти изменения направлены на поддержку предпринимателей, которые обеспечивают население базовыми товарами и услугами в условиях регулярных перебоев с электроснабжением.
Уточняется, что по состоянию на 12 марта по программе "Энергоподдержка ФОП" уже было выплачено:
- 380 млн гривен;
- для 38 тысяч предпринимателей.
Правительство обновило программу "Энергоподдержка ФОП" (инфографика: me.gov.ua)
Как изменился срок приема заявок
Одно из ключевых изменений в программе - продление сроков подачи заявлений.
Речь о том, что период подачи заявлений на получение помощи будет продлен на два месяца - до 31 мая 2026 года (тогда как ранее предельным сроком было 31 марта 2026 года).
В Минэкономики объяснили, что это позволит привлечь к программе более широкий круг предпринимателей, которые нуждаются в инвестициях в оборудование для автономного энергообеспечения.
Как расширилась программа поддержки
Другое важное изменение - расширение перечня КВЭДов (направлений работы бизнеса).
"В программу добавлены новые общественно и социально значимые виды экономической деятельности", - объяснили в Минэкономики.
Теперь получить помощь в рамках программы смогут также предприниматели, чей основной КВЭД соответствует разным категориям приведенным ниже.
Пищевое производство:
- переработка молока и производство молочных продуктов (10.51);
- производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий (10.82).
Водоснабжение - забор, очистка и поставка воды (36.00).
Специализированная розничная торговля:
- железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями (47.52);
- спортивным инвентарем (47.64);
- цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них (47.76).
Образование - вспомогательная деятельность в сфере образования (85.60).
Какие сферы деятельности охватывает программа в целом (инфографика: energy.kmu.gov.ua)
Чем важны введенные изменения
В Минэкономики объяснили, что реализация введенных в программе изменений позволит малому и среднему бизнесу:
- обеспечить непрерывность своей работы;
- сохранить рабочие места;
- уменьшить финансовые потери от простоев и порчи продукции.
"Поддержка бизнеса в условиях энергетической нестабильности является залогом стабильных поступлений в бюджет и обеспечения населения критически важными услугами", - подчеркнули в ведомстве.
Кто именно и как может подать заявку
В целом принять участие в программе энергоподдержки могут ФОПы, которые соответствуют следующим критериям:
- являются физическими лицами - предпринимателями 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения (зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года);
- имеют как минимум одного наемного работника;
- не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
- осуществляют деятельность в социально важных сферах.
Подать заявление на участие в программе (чтобы получить помощь) можно онлайн - через единую платформу энергоподдержки, или же сразу напрямую через портал "Дія".
Подать заявку на участие в программе можно онлайн (инфографика: energy.kmu.gov.ua)
От чего зависит размер поддержки
В Минэкономики сообщили, что цель программы - поддержать малый бизнес, который предоставляет населению критически важные товары и услуги в условиях перебоев с электроснабжением, вызванных военными действиями.
При этом размер помощи зависит от количества наемных работников.
Так, предприниматели могут получить от 7 500 до 15 000 гривен.
Как определяется размер помощи ФОПам (инфографика: energy.kmu.gov.ua)
На что можно потратить полученные средства
Программа "Энергоподдержка ФОП" - это государственная инициатива по предоставлению единовременной денежной помощи физическим лицам-предпринимателям для приобретения оборудования автономного энергообеспечения.
В целом же потратить полученные средства ФОПы могут на:
- генераторы;
- горючее;
- аккумуляторы;
- солнечные панели;
- оплату электроэнергии;
- установку и ремонт оборудования.
На что можно потратить деньги (инфографика: energy.kmu.gov.ua)
В завершение в министерстве напомнили, что эта программа реализуется в рамках бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год.
"Ориентировочный объем финансирования предусмотренных новых мероприятий составляет более 1,3 млрд гривен", - подытожили в Минэкономики.
