ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньги

07:30 14.03.2026 Сб
4 мин
Получить до 15 тысяч смогут еще больше предпринимателей, поэтому проверить список КВЭДов лучше уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Получить деньги на энергонезависимость ФОПы могут "в несколько кликов" (фото иллюстративное: Getty Images)

Программу энергоподдержки ФОПов в Украине существенно обновили. Перечень КВЭДов - расширили, а сроки подачи заявок для бизнеса - продлили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главное:

  • Времени стало больше: срок приема заявок продлили, поэтому предприниматели получили дополнительную "фору".
  • Новые возможности: список видов деятельности, которые дают право на выплаты, расширили новыми КВЭДами.
  • Простые правила: подать заявку на участие в программе можно онлайн - "в несколько кликов".
  • Денежный вопрос: размер выплаты зависит от количества официально трудоустроенных лиц.
  • Целевое направление: полученные деньги можно потратить как на покупку оборудования, так и на оплату счетов за свет.

Сколько средств уже получил бизнес

Недавно Кабинет министров Украины принял проект постановления, который предусматривает существенное обновление программы "Энергоподдержка ФОП" - одноразовой денежной помощи для обеспечения энергонезависимости малого бизнеса.

В Минэкономики отметили, что эти изменения направлены на поддержку предпринимателей, которые обеспечивают население базовыми товарами и услугами в условиях регулярных перебоев с электроснабжением.

Уточняется, что по состоянию на 12 марта по программе "Энергоподдержка ФОП" уже было выплачено:

  • 380 млн гривен;
  • для 38 тысяч предпринимателей.

Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньгиПравительство обновило программу "Энергоподдержка ФОП" (инфографика: me.gov.ua)

Как изменился срок приема заявок

Одно из ключевых изменений в программе - продление сроков подачи заявлений.

Речь о том, что период подачи заявлений на получение помощи будет продлен на два месяца - до 31 мая 2026 года (тогда как ранее предельным сроком было 31 марта 2026 года).

В Минэкономики объяснили, что это позволит привлечь к программе более широкий круг предпринимателей, которые нуждаются в инвестициях в оборудование для автономного энергообеспечения.

Как расширилась программа поддержки

Другое важное изменение - расширение перечня КВЭДов (направлений работы бизнеса).

"В программу добавлены новые общественно и социально значимые виды экономической деятельности", - объяснили в Минэкономики.

Теперь получить помощь в рамках программы смогут также предприниматели, чей основной КВЭД соответствует разным категориям приведенным ниже.

Пищевое производство:

  • переработка молока и производство молочных продуктов (10.51);
  • производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий (10.82).

Водоснабжение - забор, очистка и поставка воды (36.00).

Специализированная розничная торговля:

  • железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями (47.52);
  • спортивным инвентарем (47.64);
  • цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них (47.76).

Образование - вспомогательная деятельность в сфере образования (85.60).

Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньгиКакие сферы деятельности охватывает программа в целом (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

Чем важны введенные изменения

В Минэкономики объяснили, что реализация введенных в программе изменений позволит малому и среднему бизнесу:

  • обеспечить непрерывность своей работы;
  • сохранить рабочие места;
  • уменьшить финансовые потери от простоев и порчи продукции.

"Поддержка бизнеса в условиях энергетической нестабильности является залогом стабильных поступлений в бюджет и обеспечения населения критически важными услугами", - подчеркнули в ведомстве.

Кто именно и как может подать заявку

В целом принять участие в программе энергоподдержки могут ФОПы, которые соответствуют следующим критериям:

  • являются физическими лицами - предпринимателями 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения (зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года);
  • имеют как минимум одного наемного работника;
  • не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
  • осуществляют деятельность в социально важных сферах.

Подать заявление на участие в программе (чтобы получить помощь) можно онлайн - через единую платформу энергоподдержки, или же сразу напрямую через портал "Дія".

Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньгиПодать заявку на участие в программе можно онлайн (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

От чего зависит размер поддержки

В Минэкономики сообщили, что цель программы - поддержать малый бизнес, который предоставляет населению критически важные товары и услуги в условиях перебоев с электроснабжением, вызванных военными действиями.

При этом размер помощи зависит от количества наемных работников.

Так, предприниматели могут получить от 7 500 до 15 000 гривен.

Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньгиКак определяется размер помощи ФОПам (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

На что можно потратить полученные средства

Программа "Энергоподдержка ФОП" - это государственная инициатива по предоставлению единовременной денежной помощи физическим лицам-предпринимателям для приобретения оборудования автономного энергообеспечения.

В целом же потратить полученные средства ФОПы могут на:

  • генераторы;
  • горючее;
  • аккумуляторы;
  • солнечные панели;
  • оплату электроэнергии;
  • установку и ремонт оборудования.

Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньгиНа что можно потратить деньги (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

В завершение в министерстве напомнили, что эта программа реализуется в рамках бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год.

"Ориентировочный объем финансирования предусмотренных новых мероприятий составляет более 1,3 млрд гривен", - подытожили в Минэкономики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФОП генератор Электроэнергия Бизнес Выплаты солнечная электростанция Советы Отключения света
Новости
Аналитика
