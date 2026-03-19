Виплати бізнесу збільшуються: хто і як може отримати до 30 мільйонів за пошкоджене майно

Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків для підприємців. Компенсації за пошкоджене або знищене майно - суттєво збільшують, а деякі важливі правила - оновлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Головне: Новий ліміт : граничні компенсації за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах зросли до 30 млн гривень.

: граничні компенсації за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах зросли до 30 млн гривень. Покриття : програма поширюється не лише на будівлі, але й на виробниче обладнання, інструменти та інженерні мережі.

: програма поширюється не лише на будівлі, але й на виробниче обладнання, інструменти та інженерні мережі. Гнучкі умови: підприємці, які вже подали заявки, можуть уточнити їх (і навіть збільшити заявлену суму можливих збитків) до 1 травня 2026 року.

Як змінюється програма страхування воєнних ризиків

Очільниця КМУ розповіла, що уряд продовжує вдосконалювати інструменти підтримки, враховуючи зворотний зв'язок та реальні потреби бізнесу.

Так, за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах:

збільшується гранична сума компенсації - з 10 млн гривень до 30 млн гривень;

скасовується норма, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;

дається можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року (у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення).

Крім того, за напрямом компенсації страхової премії (для решти території країни):

збільшується гранична сума компенсації - з 1 млн гривень до 3 млн гривень;

пришвидшується можливість отримати підтримку - подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;

якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами - пропорційно сплаченим платежам.

"Від початку дії програми, з 1 січня 2026 року, вже маємо перші результати", - поділилась Свириденко.

Так, за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 - вже підтверджено на 166,5 млн гривень.

Тим часом за напрямом компенсації страхової премії - подано 21 заяву.

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

На кого розрахована програма часткової компенсації

Учасниками програми часткової компенсації вартості майна можуть стати:

фізичні особи-підприємці або юридичні особи (крім суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки);

якщо їхнє майно знаходиться на територіях підвищеного ризику;

якщо це майно не є пошкодженим або знищеним (на момент приєднання до програми).

Тобто програма спрямована на те, щоб суб'єкт господарювання міг заздалегідь долучитися до механізму часткової компенсації можливих майбутніх збитків.

Подати заяву про участь у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна підприємці можуть онлайн (віддалено) - за відповідним посиланням.

Початок подання заяви про участь у програмі (скриншот: pk.eca.gov.ua)

Важливо пам'ятати також, що участь у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна:

є добровільною;

здійснюється заявником на платній основі - шляхом одноразової сплати внеску у розмірі 0,5% загальної суми ймовірного збитку.

На яке майно поширюється програма

Програма часткової компенсації вартості майна поширюється:

на будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо);

(виробничі, адміністративні, складські тощо); на окремі приміщення, що є частиною будівель (офіси, цехи);

на об'єкти незавершеного будівництва (будівництво яких розпочато після 1 січня 2021 р.);

на зовнішні та внутрішні інженерні комунікації та обладнання (системи опалення, водопостачання, електропостачання тощо).

За умови, що вони належать суб'єкту господарювання на праві власності та використовуються ним під час провадження основної діяльності (або використовувалися до пошкодження/знищення).

Крім того, програма поширюється на виробниче обладнання:

машини;

апарати;

інструменти;

пристрої;

устаткування.

Якщо вони належать суб'єкту господарювання на праві власності та використовуються (використовувалися до пошкодження/ знищення) ним в основній діяльності під час виконання робіт, виготовлення продукції чи надання послуг.

На які території поширюється програма

Програма поширюється на майно суб'єктів господарювання, розташоване на територіях підвищеного воєнного ризику, визначених урядом:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

За винятком тимчасово окупованих територій.

В яких випадках можна отримати компенсацію

Отримати компенсацію за пошкодження або знищення майна підприємці можуть тоді, коли воно постраждало внаслідок воєнних ризиків: