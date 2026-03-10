ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Новая категория репараций для украинцев: что изменилось в Реестре убытков и как подать заявление

14:42 10.03.2026 Вт
3 мин
Заявление в международный Реестр убытков можно подать "в несколько кликов"
aimg Ирина Костенко
Новая категория репараций для украинцев: что изменилось в Реестре убытков и как подать заявление Претендовать на репарации может новая категория украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили новой категорией. Заявления о репарациях украинцы могут подавать уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.

Читайте также: Как можно подать заявление в Реестр убытков через "Дію"

Что именно изменилось в Реестре убытков

Гражданам рассказали, что международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили новой категорией исков.

Речь идет о категории А3.5 - "Потеря частного предпринимательства".

"Потеряли доход от собственного бизнеса? Подайте заявление об убытках в международный Реестр убытков", - призвали украинцев.

В "Дії" признали, что "вести свое дело во время войны непросто".

"Мы это видим и ценим каждого, кто продолжает работать в Украине", - добавили в публикации.

Кто может подать заявление по новой категории

"Многие предприниматели вынуждены закрыть свой бизнес или прекратить деятельность из-за обстрелов, оккупации или вынужденного переезда", - напомнили в "Дії".

Именно поэтому для украинцев была создана возможность официально:

  • засвидетельствовать и подать заявление об убытках от российской агрессии;
  • иметь основания для компенсации в будущем.

Уточняется, что подать заявление в международный Реестр убытков по категории А3.5 "Потеря частного предпринимательства" можно онлайн - через "Дію".

Новая категория репараций для украинцев: что изменилось в Реестре убытков и как подать заявлениеНовая категория заявлений для украинцев (скриншот: diia.gov.ua/services)

Сделать это могут люди, чей бизнес после 24 февраля 2022 года остановился из-за:

  • боевых действий или оккупации;
  • повреждения помещения или оборудования;
  • вступления владельца в Силы обороны;
  • вынужденного переезда за границу или в пределах Украины.

"Каждое заявление важно. Каждый факт убытков - шаг к ответственности агрессора", - подчеркнули в "Дії".

Новая категория репараций для украинцев: что изменилось в Реестре убытков и как подать заявлениеПубликация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Стоит отметить, что международный Реестр убытков (RD4U) стал совместным ответом Украины, ЕС и еще 44 государств на российскую агрессию.

Его штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды), а офис - в Киеве (Украина).

Система Реестра создана для учета заявлений от граждан, бизнеса и государства о возмещении вреда, причиненного РФ после 24 февраля 2022 года.

Кроме самих требований о компенсации, Реестр накапливает и хранит доказательства, которые обосновывают эти убытки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в международном Реестре убытков открыли прием заявлений по новой категории репараций A1.2 - насчет вынужденного перемещения за пределы Украины.

Кроме того, мы сообщали, что до конца 2027 года в Евросоюзе планируют создать орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный российской агрессией.

Читайте также, с какими рисками и ожиданиями зашел в 2026 год бизнес в Украине.

