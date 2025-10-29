Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем
Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Самолет не нарушил польского воздушного пространства", - заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.
Что известно об Ил-20
Ил-20 - это советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.
Также Ил-20 - это первый советский самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Он производился с 1968 по 1976 год, и эксплуатируется Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.
Перехват российских самолетов
Напомним, российские военные самолеты уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО.
Так, 21 октября Норвегия поднимала в воздух свои истребители F-35 для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20. Жители одного из городов на севере Норвегии слышали взрывы.
Кроме того, в сентябре Россия направила сразу три своих МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Такие самолеты могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По информации СМИ, российские самолеты пролетели совсем недалеко от Таллина.
На этом фоне союзники НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. В итоговом заявлении Альянс подчеркнул, что такие провокации России ставят под угрозу жизни людей. При этом в НАТО пообещали, что для самозащиты будут применять все необходимые методы.