Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Самолет не нарушил польского воздушного пространства", - заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.

Что известно об Ил-20

Ил-20 - это советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.

Также Ил-20 - это первый советский самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Он производился с 1968 по 1976 год, и эксплуатируется Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.