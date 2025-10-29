ua en ru
Головна » Новини » У світі

Винищувачі ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем

Середа 29 жовтня 2025 13:08
Винищувачі ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем Фото: Польща перехопила російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Літак не порушив польського повітряного простору", – заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Речник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща пильно стежить за тим, щоб повітряний країни простір не порушувався.

Що відомо про Іл-20

Іл-20 - це радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бічного огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками.

Також Іл-20 - це перший радянський літак, призначений для комплексного використання засобів повітряної розвідки, заснованої на різних принципах отримання інформації. Він вироблявся з 1968 по 1976 рік, та експлуатується Повітряно-космічними силами Збройних сил РФ.

Перехоплення російських літаків

Нагадаємо, російські військові літаки вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО.

Так, 21 жовтня Норвегія піднімала в повітря свої винищувачі F-35 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Жителі одного з міст на півночі Норвегії чули вибухи.

Окрім того, у вересні Росія направила одразу три своїх МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Такі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал". За інформацією ЗМІ, російські літаки пролетіли зовсім недалеко від Талліна.

На цьому тлі союзники НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. У підсумковій заяві Альянс наголосив, що такі провокації Росії ставлять під загрозу життя людей. При цьому в НАТО пообіцяли, що для самозахисту застосовуватимуть усі необхідні методи.

