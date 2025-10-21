Прогремело два взрыва. Норвежские F-35 перехватили российский Ил-20 над Баренцевым морем
Норвегия поднимала в воздух свои истребители F-35 для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20. Жители одного из городов на севере Норвегии слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Altaposten.
По данным издания, около 11:18 жители города Алта услышали два взрыва, а здания и окна в центре населенного пункта задрожали. Это произошло в тот момент, когда самолеты F-35 пронеслись над городом.
"Могу подтвердить, что два F-35 выполняли полет, и взрывы произошли, когда они преодолели звуковой барьер. Больше пока сказать не могу", - рассказал в комментарии Altaposten пресс-секретарь ВВС Норвегии, майор Стьян Рен.
Позже в норвежских Военно-воздушных силах подтвердили, что самолеты поднимали по тревоге в рамках так называемой миссии QRA (оперативное дежурство по перехвату).
Во время полета два F-35 идентифицировали российский разведывательный самолет Ил-20.
"Российский самолет был обнаружен в международном воздушном пространстве, к северу от Финнмарка. Это была рутинная операция, без какой-либо драматичности", - отметили в командовании ВВС Норвегии.
Провокации России
Напомним, российские военные самолеты уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО.
В частности, в сентябре Россия направила сразу три своих МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Такие самолеты могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
По информации СМИ, российские самолеты пролетели совсем недалеко от Таллина.
На этом фоне союзники по НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. В итоговом заявлении Альянс подчеркнул, что такие провокации России ставят под угрозу жизнь людей. При этом в НАТО пообещали, что для самозащиты будут применять все необходимые методы.