"Он этого не сделает". Трамп запретил Израилю бить по нефтяным объектам Ирана

"Я ему сказал: не делай этого. И он этого не сделает", - подчеркнул Трамп.

До этого президент США заявлял, что Вашингтон "ничего не знал" об ударе Израиля по иранским объектам на газовом месторождении "Южный Парс".

Однако CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с обстоятельствами удара, пишет, что Израиль осуществил его в координации с США. Источник в США также сообщил изданию, что Вашингтон был "проинформирован" об атаке.

Напомним, Армия обороны Израиля планирует продолжать свою военную компанию против Ирана еще минимум три недели. Сейчас еще "тысячи" целей остаются невыполненными.

В ЦАХАЛ отметили, что Израиль "работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы "серьезно ослабить иранский режим".

Отметим, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон и Тель-Авив преследуют разные цели в войне против Ирана. Она отметила, что Израиль сосредотачивается на нейтрализации иранского руководства, а Вашингтон - военной инфраструктуры.

Кроме того, недавно Трамп заявил, что в войне против Ирана США фактически победили, а боевые действия "закончились в первый же час" после сокрушительных ударов. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, когда именно операция будет завершена официально.