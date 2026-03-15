В Израиле озвучили сроки войны против Ирана
Израиль планирует продолжать свою военную компанию против Ирана еще как минимум три недели. На данный момент еще "тысячи" целей остаются невыполненными.
Об этом заявила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий для CNN.
"Впереди у нас тысячи целей. Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, и разрабатываем планы как минимум до европейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более масштабные планы на период еще более трех недель после этого", - сказала бригадный генерал.
Она добавила, что Израиль "работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы "серьезно ослабить иранский режим".
По данным Армии обороны Израиля, с начала военной компании 28 февраля, ВВС Израиля нанесли около 400 ударов по западной и центральной части Ирана, сосредоточив усилия на разрушении инфраструктуры и нанесении ударов по бойцам огневых, оборонных и производственных подразделений.
В то же время израильские официальные лица говорят, что совместно с начала начала войны, США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.
Также пресс-секретарь Армии обороны Израиля отметила, что масштабная операция Израиля и США против Ирана, подтолкнуло ливанскую "Хезболлу" к участию в конфликте, в отличие от их решения остаться в стороне во время 12-дневной войны летом 2025 года.
CNN добавило, что по словам иранских официальных лиц, военные операции Израиля в Ливане могут продолжаться и после окончания войны против Ирана. На данный момент Израиль на повлечет дополнительные войска к своей северной границе, чтобы захватить территорию и оттеснить "Хезболлу".
Трамп пока не готов к миру с Ираном
Напомним, что президент США Дональд Трамп несмотря на свои заявления о победе над Ираном уже не раз говорит, что победа на данный момент пока еще не является полной.
Согласно источникам WSJ, он настаивает на продолжении ударов и американские военные тоже говорят, что боевые действия в ближайшие недели пока не закончатся.
К слову, этой ночью Трамп в интервью NBC News публично заявил, что на данном этапе пока не готов заключить сделку о прекращении войны с Ираном, так как условия пока недостаточно хороши.