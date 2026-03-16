Для этого нет никакой причины: Трамп заявил, что не готов объявить победу над Ираном

19:20 16.03.2026 Пн
2 мин
В то же время президент США считает, что Ирану могут понадобиться годы, чтобы восстановиться после ударов
aimg Мария Науменко
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов объявить победу в войне против Ирана, хотя убежден, что Тегеран потерпел "сокрушительное поражение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Читайте также: Худший сценарий? Союзники США не ожидают быстрого завершения конфликта с Ираном

"Нет, я не собираюсь этого делать. Для этого нет никакой причины", - заявил Трам во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

В то же время президент США подчеркнул, что Иран, по его мнению, потерпел "сокрушительное поражение".

"Я лишь говорю, что они потерпели сокрушительное поражение. Я считаю, что мы нанесли им вред", - отметил Трамп.

"Но я все равно не объявляю победу", - добавил он.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Вашингтон возможность введения наземных войск в Иран, Трамп не дал четкого ответа.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты фактически уже победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

В то же время Израиль планирует продолжать свою военную кампанию против Ирана еще минимум три недели. По данным израильских чиновников, пока остаются "тысячи" невыполненных целей.

Между тем The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что некоторые советники Трампа начали призывать его завершать войну.

