США и Израиль имеют разные цели: глава американской разведки сделала заявление по Ирану

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон и Тель-Авив преследуют разные цели в войне против Ирана, что свидетельствует о различиях в подходах союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Цели, определенные президентом, отличаются от целей, определенных правительством Израиля", - отметила Габбард во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей.

По ее словам, действия сторон уже свидетельствуют о различных подходах к ведению операции.

"По ходу операций видно, что правительство Израиля сосредотачивается на нейтрализации иранского руководства. Президент заявил, что его цели заключаются в уничтожении иранских мощностей по запуску баллистических ракет, их мощностей по производству баллистических ракет и их военно-морского флота", - добавила она.

Война в Иране и раскол в США

Подобные заявления, вероятно, направлены на снижение напряженности вокруг войны в Иране, которую часть американских чиновников считает нецелесообразной.

На фоне боевых действий в США обострились внутренние противоречия. В частности, глава Контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны, а сенаторы готовят публичный допрос руководителей разведки о причинах конфликта и оценках угроз.