"Он тебе не пара". Когда мама и папа против ваших отношений: что делать
Влюбленность - это время, когда хочется идеальной гармонии, но иногда на этом пути возникает серьезное препятствие: категоричное "он/она тебе не пара" от родителей. Почему родным бывает сложно принять ваш выбор и как избежать затяжного конфликта?
О причинах родительского "нет" и эффективных способах сохранить отношения, РБК-Украина рассказал лайф-коуч Виталий Курсик.
Почему родители против вашего партнера
По словам эксперта, существует несколько причин, по которым родители могут не поддерживать ваш выбор.
Ожидания и реальность
Часто в воображении родителей формируется четкий образ "идеального зятя" или "невестки". Когда ваш партнер не соответствует этим фантазиям, это может вызвать разочарование и неприятие.
Контроль и потеря влияния
Выбор партнера - это важный шаг к взрослой жизни. Некоторым родителям трудно смириться с тем, что их ребенок начинает самостоятельно принимать ключевые решения, и они подсознательно пытаются сохранить свой контроль.
Забота из-за страха
Если у родителей был негативный опыт в отношениях, они могут пытаться "уберечь" вас от подобных ошибок, проецируя свои страхи на вашу пару.
Проекция собственного прошлого
Иногда родители видят в вашем партнере черты людей, которые их когда-то обидели, или же сходство с собственными незакрытыми травмами прошлого.
Как действовать, если родители против вашего выбора
Чтобы сохранить отношения и не разрушить отношения с родителями, Курсик советует придерживаться таких правил.
Сохраняйте спокойствие. Эмоциональная реакция вроде "Я сам(а) знаю!" только углубит конфликт.
Различайте мнение и решение. Помните, что родители имеют право на свое мнение, но окончательное решение относительно вашей жизни - только за вами.
Слушайте, но не подчиняйтесь. Попросите родителей высказать свои опасения без обвинений. Внимательно выслушайте их аргументы.
Проверьте собственные мотивы. Убедитесь, что вы защищаете партнера из-за настоящих чувств, а не из принципа, чтобы доказать свою правоту.
Дайте шанс на знакомство. Пригласите родителей на совместный ужин или организуйте спокойное общение без конфликтных тем. Это может изменить их отношение.
"Жить с этим человеком - вам. Создавать с ним отношения - тоже вам. Опыт родителей может быть ценным, но он не заменит вашего личного выбора. Их "не нравится" не обязательно означает, что вы совершаете ошибку", - резюмировал специалист.
Вас может заинтересовать:
- 10 фраз, которые показывают, что женщина не готова к здоровым отношениям
- Как решиться на свидание после разрыва или потери
- Что спрашивать и как понять мужчину еще на первом свидании