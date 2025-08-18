ua en ru
"Он тебе не пара". Когда мама и папа против ваших отношений: что делать

Понедельник 18 августа 2025 15:45
"Он тебе не пара". Когда мама и папа против ваших отношений: что делать Как действовать, если родители категорически против вашей половинки (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Виталий Курсик

Влюбленность - это время, когда хочется идеальной гармонии, но иногда на этом пути возникает серьезное препятствие: категоричное "он/она тебе не пара" от родителей. Почему родным бывает сложно принять ваш выбор и как избежать затяжного конфликта?

О причинах родительского "нет" и эффективных способах сохранить отношения, РБК-Украина рассказал лайф-коуч Виталий Курсик.

Почему родители против вашего партнера

По словам эксперта, существует несколько причин, по которым родители могут не поддерживать ваш выбор.

Ожидания и реальность

Часто в воображении родителей формируется четкий образ "идеального зятя" или "невестки". Когда ваш партнер не соответствует этим фантазиям, это может вызвать разочарование и неприятие.

Контроль и потеря влияния

Выбор партнера - это важный шаг к взрослой жизни. Некоторым родителям трудно смириться с тем, что их ребенок начинает самостоятельно принимать ключевые решения, и они подсознательно пытаются сохранить свой контроль.

Забота из-за страха

Если у родителей был негативный опыт в отношениях, они могут пытаться "уберечь" вас от подобных ошибок, проецируя свои страхи на вашу пару.

Проекция собственного прошлого

Иногда родители видят в вашем партнере черты людей, которые их когда-то обидели, или же сходство с собственными незакрытыми травмами прошлого.

Как действовать, если родители против вашего выбора

Чтобы сохранить отношения и не разрушить отношения с родителями, Курсик советует придерживаться таких правил.

Сохраняйте спокойствие. Эмоциональная реакция вроде "Я сам(а) знаю!" только углубит конфликт.

Различайте мнение и решение. Помните, что родители имеют право на свое мнение, но окончательное решение относительно вашей жизни - только за вами.

Слушайте, но не подчиняйтесь. Попросите родителей высказать свои опасения без обвинений. Внимательно выслушайте их аргументы.

Проверьте собственные мотивы. Убедитесь, что вы защищаете партнера из-за настоящих чувств, а не из принципа, чтобы доказать свою правоту.

Дайте шанс на знакомство. Пригласите родителей на совместный ужин или организуйте спокойное общение без конфликтных тем. Это может изменить их отношение.

"Жить с этим человеком - вам. Создавать с ним отношения - тоже вам. Опыт родителей может быть ценным, но он не заменит вашего личного выбора. Их "не нравится" не обязательно означает, что вы совершаете ошибку", - резюмировал специалист.

