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Как понять мужчину еще на первом свидании: вот, какие вопросы ему нужно задать

Воскресенье 03 августа 2025 20:20
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Как понять мужчину еще на первом свидании: вот, какие вопросы ему нужно задать Какие вопросы должна задать женщина на свидании, чтобы не тратить время впустую (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Разговор о любимом кофе, фильмах и путешествиях на первом свидании - приятный, но недостаточный. Иногда после встречи остаются только приятные эмоции, а главное - понимание, с кем ты имеешь дело, остается без внимания. Чтобы избежать этого, стоит добавить немного осознанности в первые дни знакомства.

О чем нужно спросить у мужчины на первом свидании и почему это имеет значение, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Что нужно спрашивать на первом свидании

Вы поговорили о кофе, любимом фильме, о том, где отдыхали в прошлом году. И только дома поняли, что ничего важного о новом знакомом не узнали.

"Первые встречи - прекрасная возможность не только "уловить химию", но и проверить, подходит ли вам этот человек", - напоминает эксперт.

"Что для тебя важно в отношениях?" - даст представление, ищет ли человек глубокую связь или просто легкое развлечение.

"Какие у тебя жизненные цели?" - чтобы не оказалось, что вы мечтаете о доме и детях, а он - о свободной жизни без обязательств.

"Какие твои самые большие ценности?" - семья, свобода, развитие, деньги. Именно это ключ к пониманию мотивации человека.

"Какой был самый трудный период в твоей жизни?" - вопросы о трудностях имеют значение. Это об эмоциональной зрелости, способности справляться с кризисами.

"Как ты проводишь свободное время?" - индикатор бытовой совместимости, который легко "считать" уже с первой встречи.

Почему это важно

Вопрос - это способ определить личные границы, желания и безопасность в потенциальных отношениях. Осознанность на этапе знакомства - это забота о себе и предотвращение разочарований в будущем.

"Не стесняйся задавать вопросы. Если мужчина нервничает или уклоняется от прямого разговора - это также сигнал. Ведь готовность к откровенности - основа доверия. Строить отношения с человеком, который совсем не твой - долго, больно и бесполезно. Поэтому стоит узнать, смотрите ли вы в одну сторону, еще на первых свиданиях", - резюмирует Виталий Курсик.

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